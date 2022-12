– Elégedett a csapat által elért negyedik hellyel?

– Amikor elkezdődött a szezon, voltak problémáink, hiszen olyan játékosokat kellett keresnünk, akikkel a kitűzött célt elérhetjük. Éppen ezért ha valaki akkor azt mondja nekem, hogy ebben a pozícióban zárjuk az őszt, elégedett lettem volna, de az eltelt idényben látottak után és néhány meccs miatt nem lehetek teljesen elégedett. A tervünk 40 pont megszerzése volt, most 35 sikerült, ezért egy picit szomorú vagyok. Hatalmas lehetőségünk volt arra, hogy összejöjjön a kívánt pontmennyiség.

– Elégedett a csapat pályán mutatott produkciójával?

– Lassan, de elfogadom. Nagyon sokat dolgoztunk a játékunk fontos részletein, például a védekezésen, a támadáson, illetve az átmeneteken is. Szinte minden edzésen gyakoroltuk a támadójátékot, a védekezésből támadásba való átmeneteket. Különösen az utolsó meccseken látott játékkal nem vagyok elégedett, és nem akarom elfogadni ezt az érzést, mert az utolsó két meccs nem azt a képet mutatja, amely jellemző volt ránk az idényben. Emiatt valóban csalódott lehetek.

– Melyik volt a csapat legjobb meccse a szezonban?

– Nehéz megmondani. Sosem vagyok elégedett egyetlen meccsel sem. Fáj, hogy gyakran elvesztettük a koncentrációnkat, amely nagyon fontos, ha igazán nyerni akarsz. Minden meccs 90 percig tart, és nekünk minden meccsen akadtak problémáink a koncentrációval. A mérkőzések egy részén az ellenfél nem büntetett meg minket, máskor viszont így tett. Nem várhatom el, hogy mindegyik találkozón olyan szinten játsszunk, ahogy én azt elvárom, de az jó lenne, ha minél több találkozón a legmagasabb szinten teljesítenénk. Nagyjából öt mérkőzés volt, amellyel azért elégedett lehetek.

– Melyik volt a csapat legrosszabb meccse?

–Hármat tudnék kiemelni: a Szentlőrinc, a Mosonmagyaróvár és a Nyíregyháza ellenit. Az említett három találkozó előtt olyan közel álltunk az első vagy a második hely eléréséhez, de elkövettünk olyan egyéni hibákat, amelyeket ilyen meccseken nem lehet, megszakadt a koncentráció. Meg kell találni a megoldást, mert ilyen nem fordulhat elő.

– A szegedi ultrák visszatértek a lelátóra, mit szól ehhez?

– Egyértelműen szükségünk van rájuk, ahogy minden szurkolóra. De meg kell érteniük a vágyainkat és a lehetőségeinket is. Keményen dolgozunk értük is. Ezek a srácok megérdemlik, hogy sok néző előtt játszanak. A futball nem csak győzelmekből áll, hanem vereségekből is, az igazi szurkoló megérti ezt, és akkor is mellettük áll, ha vereséget szenved a csapat. Elég csak megnézni azt, hogy a nagy futballnemzetek is veszítenek el meccseket a világbajnokságon, de mellettük állnak a szurkolók.

– Reális cél lehet az NB I.-be feljutás? Szeged 1999 óta vágyik rá.

– A vágy egy dolog. Aki ide igazol, az tudja, hogy van nyomás rajta emiatt. Nem csak vásárolni szeretnénk futballistát, hanem azért is dolgozunk, hogy a saját keretünkből is jó játékosok kerüljenek ki. 23 év hosszú idő, de van egy kiváló stadion, nagyon jól haladnak a folyamatok a klubnál, de az NB I. nem csak úgy jön. A klub napról napra növekszik, mi megpróbálunk mindent a pályán, és az is biztos, hogy hosszú a folyamat, amíg egy klub megérik az első osztályba.