Nehezen indult be a legutóbbi kupadöntősök bajnoki mérkőzése: Sztarovlah triplája majd Washington ziccere után 5–1-re vezetett a Szedeák. Nem igazán találta a ritmust a folytatásban egyik csapat sem, az első negyed végére azonban a Szolnok dobásai ültek jobban, a szegedi nevelés, Révész Ádám kosarával öt ponttal vezetettek a vendégek. Szolnoki kosár nyitotta a második tíz percet is, majd közel 50%-al dobott kintről a piros-fekete csapat, amely ennek köszönhetően 37–27-re lépett meg. Innen azonban sikerült gyorsan visszajönnie a Szedeáknak, nagyban köszönhetően Desmond Washingtonnak. 35–37-nél akár a vezetést is átvehette volna a Naturtex, de e helyett négy másodperccel a nagyszünet vége előtt egy ziccerrel a Szolnok szerzett kosarat, így négy ponttal vezetett a félidőben.

A harmadik negyedben ismét volt labdája ahhoz, hogy átvegye a vezetést a Szedeák, de 43–45-nél megint egy dudaszós triplát szerzett a Szolnok: azt nem lehetett mondani, hogy Fortuna ne fogta volna a vendégek kezét. Pillanatok alatt 9 pontos hátrányban találta magát Simándi Árpád csapata, 43–52-ről kezdődhetett újra a felzárkózás.

Az utolsó negyedet hétpontos hátrányból kezdhette a Szedeák, amelynek 52–57-nél több labdája volt még közelebb lépni, de kimaradtak a dobások. Gaviné a sarokból viszont nem, 52–60-nál kért időt Simándi Árpád. Ekkor viszont megint jöttek a szolnoki trojkák, amik eldöntötték a meccset. A Szedeáknak több esélye is volt, hogy átvegye a vezetést, viszont a kulcspillanatokban rendre elrontotta a támadásait, így hetedik alkalommal kapott ki a bajnokságban.