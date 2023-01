Közeledik a fedettpályás versenyszezon az atlétáknál, amely egy újdonságot is hoz a sportág szegedi életében. A Titán TC sportolói ugyanis átigazoltak a Szegedi Vasutas SE-be, így a két klub sportolói immáron egy égisz alatt versenyeznek.

– Korábban is tettünk már lépéseket az egyesülésért a Titán TC-vel és a Szegedi Rekreációs SC-vel, ám akkor ez nem jött össze. Most többszörös egyeztetés után sikerült megegyeznünk a Titán TC-vel, és úgy gondolom, ebben az együttműködésben van a jövő. Nagyjából negyven-negyvenöt fővel nő így a létszámunk – mondta a megállapodásról Márton Anita, az SZVSE atlétika szakosztályának vezetője. Kitért rá, a titános sportolók eddig is az SZVSE-pályán edzettek, így a napi munkában különösebb változást nem okoz az egyesülés.

A megállapodással többek között Kovács Árpád, U18-as Európa-bajnoki ezüstérmes atléta is az SZVSE-ben folytatja karrierjét.

– A Titán TC vezetősége és jómagam sem találtunk más járható utat a gyerekek fejlődése érdekében. Régóta jó kapcsolatot ápolunk az SZVSE-vel, úgy gondoltuk, jobb lesz így nekimenni a 2023-as évnek, amelyben hazánk atlétikai világbajnokságot is szervez. Árpikának van esélye bekerülni a négyszer négyszáz méteres váltó bő keretébe, ehhez viszont a minőségi munkavégzés elkerülhetetlen. Tizennégy évet töltöttünk el a Titán TC-ben, korábban is volt szó erről, de most van értelme egy egyesülésnek – nyilatkozta Menyhárt Zoltán, a Titán TC eddigi szakosztályvezetője, aki edzőként folytatja a Vasutasoknál. A Titán TC atlétikai szakosztály márciusban szűnik meg véglegesen.