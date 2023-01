Háromgólos volt a legszorosabb veresége a tavalyi tavaszi szezonban az Apátfalvának, amely mínusz 227-es gólkülönbséggel, szerzett pont nélkül búcsúzott a vármegyei I. osztálytól. Ősszel így már egy ligával lentebbről kezdhettek el építkezni, ám egyelőre ebben a folyamatban még van teendőjük. A tavaszi folytatást az utolsó előtti helyről, hat szerzett ponttal várhatják.

– Egy szintet már elértünk, nem süllyedünk tovább, ez fontos. A továbbiakban próbálunk kiegyenesedni, és elkezdeni felfele ívelni. Nyáron olyan játékosokat szerettünk volna igazolni, akikre számíthatunk is a szezon során, hogy ne kelljen rendre ifistákkal felállnunk. Ez sikerült is, mostanra csak ketten-hárman játszanak fel az ifjúsági csapatból. Az eredményeink az összeszokatlanságnak is betudhatóak, illetve voltak páran, akik évek óta nem játszottak. Az elsődleges célunk az volt, hogy legyen tartásunk – összegzett lapunknak Karsai Gábor, az apátfalviak játékos-edzője.

A csapat trénere kitért rá, a helyi sportcsarnokban már elkezdték a felkészülést a tavaszi idényre, hamarosan pedig kültéren is gyakorolnak majd. A rajtig több edzőmeccset is játszanak, találkoznak a vármegyei III. osztályban szereplő makói csapattal, a Földeákkal, valamint a Nagylakkal és a romániai Őscsanáddal is. A télen szeretnének még egy-két meghatározó játékost igazolni, ezt illetően folynak a tárgyalások, távozója pedig nincs a csapatnak.

Rögtön egy fontos meccsel kezd majd az Apátfalva, hiszen az egy ponttal előtte álló Szegvárt fogadja, majd az őszi bajnok Ásotthalom elleni meccset követően a Csanytelek és a Székkutas ellen is reménykedhetnek pontokban.

– Egy sorsdöntő mérkőzéssel kezdünk, de azt gondolom, a későbbiekben is lehet esélyünk a pontszerzésre. Csongrádon sem álltunk messze a döntetlentől, és több olyan hazai meccsünk is volt, amelyre joggal alapozhatunk. Mindenképpen célunk a bentmaradás kiharcolása – zárta Karsai Gábor.