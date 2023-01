Az ősz végére kiegyenesedett a Csanytelek a vármegyei II. osztályban: a csapat utolsó három meccsén hét pontot szerzett, így 16 egységgel a 11. helyről várhatja a tavaszt.

– Van bennem hiányérzet, mert volt pár meccs, ahol több lett volna benne számunkra, de nem sikerült nyernünk. Az elért pontszámunk jónak mondható, ha tavasszal is ezt tudjuk hozni, akkor nem lehetünk elégedetlenek – összegzett Bertók Gábor, a csanytelekiek immáron játékos-edzője, aki a télen a Szentesi Kinizsihez távozó Sallai Róberttől vette át a csapat irányítását.

– Idővel szerettem volna megpróbálni ezt a szerepet is, ezúton is sok szerencsét kívánok Sallai Robinak! Kedden kezdjük el a közös munkát, heti két edzéssel készülünk, az első hétvégén egymás közötti játék szerepel a programban, majd a Szegvár, kétszer az Orosháza és a Szentes szerepel az ellenfelek között a tavaszi rajtig – részletezte a rutinos támadó, aki immáron nem csak csatárként, hanem edzőként lép be a csanyteleki öltözőbe.

A csapathoz erősítések érkeztek a télen, Csanyteleken folytatja ugyanis az ősszel Szegváron futballozó Boták Dominik, valamint a Fülöp SE-től Potor Róbert és Juhász Kornél is a megyekettes klubnál folytatja.

A csapat hat idegenbeli mérkőzése során csupán három pontot szerzett.

– Szinte minden nagyobb csapathoz idegenben mentünk. A mindszenti meccset mi rontottuk el, két védelmi hiba miatt megfordították a meccset, de ilyen volt a Mártély elleni hazai mérkőzés is, az ősz vége felé azonban már kezdett alakulni a játékunk – zárta Bertók Gábor.