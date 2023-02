Jó hangulatú mérkőzéseket játszhatott egymás ellen a férfi tekecsapat magyar kupa nyolcaddöntőjében a Zengő Alföld Szegedi TE és a Köfém SC. Mivel a székesfehérvári tekepályát bezárták az energiaválságra hivatkozva, így a sorozat mindkét mérkőzésének az újszegedi teke- és bowlingcentrum adott otthont.

A házigazdák két teljesen más összetételű együttest írtak fel a táblára, de a vendégeknél is csak egy játékos (a 19 éves Sziklási Tibor) duplázott. Azaz amikor befejeződött az első mérkőzés, máris következett az újabb találkozó: a két csapat közötti visszavágó, egyben a Zengő Alföld két sora közötti párharc is. A magyar kupa sajátossága, hogy a találkozókon a bajnokikkal ellentétben csak négy-négy játékos szerepel, ezen párharcok alapján alakul ki a végeredmény, és ezért is lehetett megoldani, hogy két különböző összetételű együttes álljon ki a székesfehérváriak ellen

Amíg az első mérkőzésen szereztek egy csapatpontot a vendégek, és a Szeged így 5:1-re nyert, addig a másik találkozón Karsai Lászlóék már nem engedtek át egyetlen csapatpontot sem az ellenfelüknek. Ha a végeredményt nézzük, akkor a második sor, ha viszont az összfát értékeljük, akkor az első négyes vitte a prímet ezen a duplamérkőzésen. És ha az egyéni eredményeket figyeljük, akkor pedig Kiss Norbert nyert (667 fa) Zapletán Zsombor (658 fa) előtt.

A két mérkőzés alapján így továbbjutott kettős győzelemmel a Zengő Alföld Szegedi TE, amely várhatja a magyar kupa következő körének sorsolását. A negyeddöntőket május 28-ig kell lejátszaniuk a csapatoknak, míg a döntőnek június 14-én Szolnok ad otthont.

A Zengő Alföld együttesére szombaton újabb hazai meccs, a szuperligában az Ajka érkezik Szegedre.

Férfi tekecsapat magyar kupa, nyolcaddöntő. 1. mérkőzés: Zengő Alföld Szegedi TE–Köfém SC 5:1 (2470:2376)

A párok: Szél T.–Németh J. 1:0 (2,5:1,5, 604:593), Karsai L.–Botka D. 1:0 (3:1, 629:586), Sárosi K.–Németh A. 0:1 (0:4, 579:628), Zapletán Zs.–Sziklási T. 1:0 (3:1, 658:559).

Visszavágó: Köfém SC–Zengő Alföld Szegedi TE 0:6 (2110:2421)

A párok: Sziklási T.–M. Jovetics 0:1 (1:3, 568:604), Sziklási Sz.–Kozma K. 0:1 (1:3, 508:599), Poroszlai G.–Ács T. (Karsai D.) 0:1 (2:2, 544:551), Molnár B.–Kiss N. 0:1 (0:4, 490:667).

Továbbjutott: kettős győzelemmel a Zengő Alföld Szegedi TE.