A tabella nem hazudik – a mondás ezúttal is igaznak bizonyult. A labdarúgó NB I.-ben a Ferencváros mögött második helyen álló Kecskemét ellen a Szeged-Csanád GA játékosai is pontosan lemérhették, miért is áll ilyen előkelő helyen a szezon meglepetéscsapata, egyben egyik újonca.

– Megnézhettük, hol tartunk, és mennyi a két osztály élmezőnye közötti különbség, illetve azt is tapasztalhattuk, mennyit fejlődött a Kecskemét azóta, amióta legutóbb, még az NB II.-ben találkoztunk velük. Látszott rajtuk, hogy hétről hétre nagyobb intenzitású mérkőzéseket játszanak, mint mi. Dinamikusak voltak, jól és gyorsan járatták a labdát, érezhető volt a változás a javukra. Ennek ellenére nem mondanám olyan nagynak a különbséget a két csapat között. Az első félidőben jól zártuk a területeket, fegyelmezettek voltunk védekezésben, támadásban pedig akadt egy ígéretes lehetőségünk, amely sajnos kimaradt. Ez a szakasz 0–0-ra végződött, és erről is tudok igazán nyilatkozni, hiszen ekkor játszottam. Elosztottuk a meccsterhelést, mindenki egy-egy félidőt kapott, utána pedig még volt futásunk is, így a második félidőnek csak a végét láttam. A Kecskemétre már az előző szezonban is jellemző volt a fizikális játék, keresik a párharcokat és nagy százalékban meg is nyerik, és ebben az egyik legjobb csapat az NB I.-ben. Emellett futballozni is tudnak – mondta Gajdos Zsolt, a szegediek csapatkapitánya.

A Szeged-Csanád GA vasárnap 17 órától a Tiszakécskét fogadja. Ősszel éppen Gajdos találata kellett a sikerhez a Tisza-parti együttesnek idegenben.

– Egyértelmű, hogy nyerni szeretnénk. Két győztes meccs van a hátunk mögött, előtte Békéscsabán a délvidéki derbin ikszeltünk, azaz valami végre elindult. Az ellenfél edzőjét, Klausz Lászlót ismerve nála alap a jó védekezés, így biztos nehéz lesz feltörni, de hazai pályán nincs kérdés: bárhogy, de legyen meg a három pont. Az itthoni mérlegünk nem túl rózsás, hét meccsünk lesz áprilisban, ezért minden pontnak, sikernek van jelentősége – nyilatkozta a támadó.

Gajdos Zsoltnak már 127 mérkőzése van szegedi szerelésben.

– Nyárig van szerződésem, és bízom abban, hogy az edző és a szakvezetés is szeretné, hogy maradjak. Rajtam nem múlik majd, szeretem Szegedet, négy éve élünk itt, és ha lesz szó a folytatásról, nem sokáig húzódik el az ügy. Nyilván ennek a függvénye, hogy mennyi meccsem lesz még kék-feketében – jegyezte meg végül Gajdos.