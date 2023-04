Bajnoki cím 200 méter gyorson, 100 méteren ezüstérem, 400 méteren pedig bronzérem: Pádár Nikolett begyűjtötte a kaposvári országos bajnokságra készített éremkollekciót.

– Ez a három a kedvenc számom, mindegyik éremnek nagyon örülök, de főleg az idők miatt vagyok boldog, mert tavaly nagyon nehéz évünk volt, nehéz volt visszaállni versenyezni. Látszódott, hogy mindenki fáradt, így ennek örülök, hogy sikerült visszatalálnom, rengeteg ifjúsági magukhoz képest rosszabb időket úszott, a szövetségi kapitány is nyilatkozta, hogy sikerült bizonyítanom – összegzett Pádár Nikolett, aki 200 méteren megvédte a bajnoki címét.

– A kétszáz gyorsra ráhajtottak, mert mindenki be akar kerülni a váltóba, hiszen ez a szám minden világversenyen döntő esélyes. Nekem is ez volt a célom, hogy egyrészt ott legyek, és ne legyen kérdés a részvételem, biztos induló akarok lenni egyéniben és váltóban is. Úgy álltam oda, hogy engem ebben a számban nem lehet megszorongatni. Örülök Késely Ajna jó idejének is, és persze a címvédésnek – mondta a szegedi úszó, aki Késely előtt ért célba elsőként.

Kitért rá, jól sikerült a törökországi edzőtábor, aminek köszönhetően el is felejtette, milyen nehéz volt az azt megelőző versenyidőszak.

– Egy kicsit ideges voltam, hogy ott tartok, ahol tavaly, mert A szinteket szerettem volna úszni az olimpiára és a vb-re is. Nem láttam a javulást, viszont könnyedebben tudtam úszni. Néhány nappal ezt követően, átgondolva a dolgokat már sokkal jobban tudok örülni ennek az eredménynek – tette hozzá Pádár Nikolett, akinek az olimpiai A szinthez fél másodpercet kell javulnia. Kaposváron 1.57.81-gyel tudott nyerni, az ötkarikás játékok szintideje pedig 1.57.26.

A júliusi vb előtt Sopronban, majd Monacóban ugrik medencébe Gellért Gábor tanítványa, akire addig még vizsgák is várnak.