A KÉSZ-St. Mihály Szeged mérkőzése indítja a női labdarúgó NB I. 18. fordulóját. A szegediek ugyanis ma 17 órától a Haladás otthonában lépnek pályára.

Igazi hatpontos meccs vár a szegedi lányokra, hiszen a szombathelyiek egy ponttal és egy hellyel a Tisza-partiak mögött állnak az élvonal tabelláján. A St. Mihály múlt heti, fordulatos mérkőzésen aratott sikerével ugyanis fellépett a tabella hetedik pozíciójába.

Ez lesz a szegediek első idegenbeli meccse 2023-ban, eddig ugyanis csak a Szent Gellért Fórumban lépett pályára a csapat az NB I.-ben. A csapat támadójátéka alaposan feljavult tavaszra, hiszen az őszi szezon tizenkét mérkőzésén 13 gólt szereztek Papp Szidóniálk, az öt eddigi, tavaszi mérkőzésen viszont tizenötször is eredményesek voltak.

Ez sokat érhet ma délután a Haladás vendégeként is, hiszen a Haladás védelme igencsak sebezhető az utóbbi mérkőzéseken. A Vas vármegyei csapatnál több egykori szegedi is játszik, Marlo Sweatman, Nagypál Fatima és Kiss-Lantos Hanna is megfordult a St. Mihályban, utóbbi nemrég súlyos sérülést szenvedett.

A szegedi klub közben újabb három játékosának maradását jelentette be, miután megállapodott a hosszabbításról a Milana Knezevics, Sanda Malasevics, Sladana Micic hármassal.