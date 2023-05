Két vármegyei játékossal, Demeter Attilával és Kelemen Balázzsal a soraiban jutott ki a 3x3-as férfi kosárlabda-válogatott a világbajnokságra. Az izraeli selejtezőn a csoportból továbblépve, Kína legyőzésével sikerült kvalifikálnia a magyar csapatnak, amely május 30. és június 4. között Ausztriában játszhat a vb-n.

– Hatodikként, azaz utolsóként rangsoroltak minket a torna előtt, mi voltunk a legesélytelenebbek az előzetes kiírás szerint. A csoportunk nehéz volt, de úgy éreztem, a keresztjáték során a szlovénok ellen is meg lehetett volna a győzelem, de az utolsó percben végül kikaptunk tőlük, így még egy meccset kellett játszanunk. Kína ellen nagy csatában, jó mérkőzésen sikerült nyernünk – összegezte a tornát Demeter Attila, aki az öt az öt elleni játékban a Budapesti Honvéd csapatában játszik jelenleg.

– Még tart a bajnokság, kevesebb időnk volt felkészülni. A többieknél vagy véget ért már a bajnokság, vagy csak profi, három-három játékosokkal álltak fel. Csupán pár napot készültünk, ezért is tartom nagy sikernek, hogy kijutottunk a vb-re. Egy olyan csoportba kerültünk a vb-n, amelyből bárki továbbjuthat. Az lesz a célunk, hogy ott legyünk abban a három csapatban, amelyik továbbmegy a csoportkörből, de önmagában is nagy dolog, hogy ott vagyunk a tornán, és remélem, sokan szurkolnak majd nekünk – tette hozzá a Szegeden született, majd Hódmezővásárhelyen nevelkedett kosaras.

A FIBA közben elkészítette a világbajnoki csoportbeosztást is, a 20 csapatot négy darab, ötös csoportba sorsolták. A magyar válogatott a kiemelés alapján a 19. helyen áll, ellenfelei pedig Hollandia (4.), Mongólia (6.), Svájc (12.) és Japán (13.) lesznek.

– Tavaly is a csapat tagja voltam, bár a selejtezőn eltört az ujjam, de a grazi Európa-bajnokságon részt vettem, több éve játszok már három-hármat, ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyre nehezebb átállni – kezdte Kelemen Balázs, a Vásárhelyi Kosársuli játékosa. – Mindenki beleadta a maximumot, így sikerült a kvalifikáció, amely lehetett volna talán egyszerűbb is, de a szlovének ellen kisebb hibák miatt végül kikaptunk. Szerencsére Kínát legyőztük, így kijutottunk, ami azért is értékes, mert a magyar válogatott ugyan volt már világbajnoki résztvevő, de akkor meghívásos alapon volt ott a vb-n. Kvalifikáció útján most jutottunk ki először egy világbajnokságra – mondta Kelemen Balázs, majd az esélyekkel kapcsolatban elmondta, úgy érzi, van esélyük a csoportból való továbbjutásra Ausztriában.