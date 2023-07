Újabb mérkőzést húzott be a lány röplabda-válogatott a szlovéniai Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon: Mariborban a magyar csapat (amelynek tagja a Vidux-Szegedi RSE játékosa, Nagy-Hegyesi Réka is) a lengyeleket múlta felül 3:0-ra. Az viszont még nem biztos, hogy ezzel bejutott a csapat az elődöntőbe, ehhez az is kell, hogy a hollandok este legyőzzék az olaszokat.

Magyarország – Lengyelország 3:0 (20, 23, 16)

Női röplabda leány U18, EYOF-csoportkör, 3. forduló, Maribor, 100 néző.

Magyarország: Fekete F. 8, Vértes 1, Jámbor 8, Nagy S. 5, Erőss 8, Botyánszki 10. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Tóth S. 1, Kiss L., Szakály, Gergácz. Vezetőedző: Kőnig Gábor.

Kézilabdában már a horvátok elleni csoportzáró meccs előtt biztos volt, hogy az OTP Bank-Pick Szeged utánpótlás-edzője által irányított korosztályos válogatott továbbjut a csoportjából, hiszen a horvátokkal párban mindkét korábbi csoportmeccsüket megnyerték. Egy fordulatos találkozóval zárult a csoportkör a csapat számára, hiszen a félidőben még tízgólos hátrányban voltak (14–24), ám végül egy döntetlent kiharcoltak a fiúk (34–34), ám a jobb gólkülönbsége miatt a horvátok végeztek a csoport élén. A horvátok elleni meccsen a csapat szegedi játékosai közül Gazsó Péter három, Német Márk egy gólt szerzett, Kucsera Máté nem szerzett gólt. Az elődöntőt pénteken rendezik.

A teniszező Tóth Ákos János egyesben búcsúzni kényszerült, miután. Párosban viszont Kovács Marcellel a második akadályt is sikerrel vették a Behrmann, Heidlmaier osztrák duó ellenében (6-1, 6-2), így már a legjobb négy közé jutottak. Az elődöntőt csütörtökön rendezik.