Dübörög az éremgyár – kezdte beszámolóját a junior Európa-bajnokság második napjáról a Magyar Úszó Szövetség.

A keddi egy-egy arany- és ezüstérem után ma három arany- és egy ezüst medália került a magyar fiatalok nyakába.

A korosztályos versenyeken ritka az olyan remek sorozat, amelyet a Szegedi Úszó Egylet sportolója, Pádár Nikolett produkált. 2021-ben Rómában, 2022-ben Bukarestben, most pedig Belgrádban nyerte meg a 200 méter gyorsúszást. A szövetség honlapja kiemeli, a fejlődése is látványos az időeredmények alapján. Ma 1:57.59 volt a győztes ideje, ami egyéni csúcs. Ezzel azonban nem volt elégedett Pádár, mivel olimpiai A szintet szeretett volna úszni, ettől viszont harminchárom század másodperccel elmaradt.

– Előtte nagyon izgultam, ez volt a baj. Melegem is volt, fejben nem állt össze ez az egész, úgy is mentem be, hogy feszültem közben. Ezt az első százon nagyon lehetett érezni szerintem. Megindultam a másodikon, amit csak lehetett, beletettem. Az idő az nagyon jó – egyéni csúcs, viszont az olimpiai A szint nincs meg, de remélem, holnap ez sikerülni fog, hiszen én úszom elsőnek a 4×200 gyorsváltóban, így akkor nekifutok még egyszer – összegezte szerdai teljesítményét Pádár Nikolett.

Ellentmondást nem tűrően, magabiztosan lett aranyérmes 4x100 méteren a mix váltónk, ugyanis a Magda Boldizsár, Harsányi Mátyás, Molnár Dóra, Pádár Nikolett összeállítású négyes majdnem egy másodperccel hamarabb csapott a célba a második olaszoknál.

A magyar válogatott harmadik mai aranyérmét 50 méter háton Komoróczy Lora Fanni szerezte meg a szerb fővárosban.