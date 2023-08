Komoly vihar rázta meg Szegedet és környékét szombaton kora este. Kecskemétet addig elkerülte az ítéletidő, amíg az FK pályán volt. Rövid ideig szakadt az eső, de ez a mérkőzés lejátszását nem akadályozta.

Meghatározónak bizonyult az első kecskeméti gól a 13. percben. Arra készült előzetesen az FK, hogy elkerülje az ellenfél kontráit, 1–0 után viszont a hazaiak úgy játszottak, ahogy szerettek volna. Akadtak próbálkozásai is a szegedieknek, a kecskeméti kapus bravúrt is mutatott be. Általánosságban viszont kevésbé voltak veszélyesek a vendégek a hazai kapura.

Három kontragólt mellett tizenegyesből is betaláltak a hazaiak. Bár a Szeged gyakran többet birtokolta a labdát, a támadózónában nem sikerült aktívnak lennie, így a KLC megérdemelt sikert aratott, bár játékerőben akkora különbség nem mutatkozott a csapatok között, mint amekkorát az eredményjelző mutatott.

Dóra János: – Az FK történelmében először hagytuk el a vármegyét tétmérkőzésen, amire népes szurkolótáborunk is elkísért bennünket. Nagyszerű hangulatot teremtettek Kecskeméten is, köszönjük a biztatásukat, sajnáljuk, hogy ezt nem sikerült győzelemmel és továbbjutással meghálálnunk.

Kecskeméti LC–FK 1899 Szeged-SZEOL 5–0 (2–0)

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 1. forduló. Kecskemét, Széktói Stadion. Vezette: Horváth János (Gordos, ifj. Czakó).

Kecskeméti LC: Kormos – Fleig (Fekete, 56.), Kele, Balázs E., Pintyi, Varga M. (Kurucz, 76.), Major (Selmeci, 56.), Márki, Bessenyei (Szabó D., 76.), Terbe, Schneider (Szabó Sz., a szünetben). Edző: Márton Pál.

FK 1899 Szeged-SZEOL: Kőrösi – Tóth G., Giba, Csuka, Kelemen Á. (Hegyesi P., 52.), Szüts (Fóris, 52.), Cs. Tóth Z., Magyar Gy. (Mucsi R., 77.), Heredea (Bürgés, 77.), Frankó (Miklós L., a szünetben), Tóth A. Edző: Dóra János.

Gólszerzők: Major (13.), Varga M. (39., 59., 75. – a másodikat 11-esből), Fekete (88.).