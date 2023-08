Augusztus 23. ás 27. között a németországi Duisburg ad otthont a 2023-as ICF gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságnak, amely egyben olimpiai és paralimpiai kvalifikációs verseny is lesz. Az ötnapos versenyen a magyar sportolók célja a minél több párizsi kvóta megszerzése lesz.

A nemzetközi kajak-kenu család számára ez egy nagy visszatérés lesz a németországi kajak-kenu sport központjába, hiszen pontosan tíz éve volt, hogy a város utoljára otthont adott egy világbajnokságnak, amelyet hét arany-, öt ezüst- és öt bronzéremmel zártunk. Olimpiai kvalifikációs vébét ennél is régebben, legutóbb 2007-ben, a pekingi játékokat megelőző évben rendeztek itt. Nem mellesleg az atlantai, a szöuli és a moszkvai olimpiát megelőző évben is Duisburg adott otthont a kvótaszerző eseménynek.

Ebben a bizonyos olimpiai hely hajszában szerepet kapnak az MVM Szegedi VE versenyzői is. A legnagyobb és legkomolyabb feladat előtt a férfi K4 500 méteres egység áll, amelyben a Tisza-parti klubot két sportoló, Kuli István és Nádas Bence képviseli. Utóbbi K2 500 méteren is érdekelt lesz az algyői származású, de győri színekben induló Kopasz Bálint társaságában – övé a K1 500 méteres szám is –, ám mindenképpen a négyes az, amely rendkívül fontos a négy párizsi hely miatt.

Ugyancsak két száma lesz a kenus Nagy Biankának, aki szintén olimpiai helyért harcol majd a tiszaújvárosi Bragato Giada társaságában, illetve még mindketten részesei lesznek a C4 500 méteren érdekelt négyesnek is. A friss diplomás mérnök Birkás Balázs kedvenc számában, K1 200 méteren startol a minél jobb helyezés érdekében.

A parasportolóknál Suba Róbert (KL1 éa VL2 200 méter), Varga Katalin (KL 200 méter) és Boldizsár Dalma (VL2 200 méter) a magyar válogatott tagja.

A csapat nagy része hétfőn kelt útra, a verseny szerdán kezdődik az előfutamokkal, az első döntőket pénteken rendezik. Az első magyar szerda 9.05-kor Koczkás Dávid lesz C1 200 méteren, míg a szegediek közül Boldizsár (szerda, 10.50), Nádas és Kuli (szerda, 12.54), Birkás Balázs (szerda, 14.10), Nagy Bianka (szerda, 14.35), Suba Róbert (szerda, 15.40) és Varga Katalin (szerda, 15.45) rögtön az első napon vízre is száll.