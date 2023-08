Szombaton következik Csongrád-Csanád vármegyei szempontból a legfontosabb nap a budapesti atlétikai világbajnokságon: ezen a napon rendezik ugyanis a női súlylökés selejtezőjét, majd döntőjét. Márton Anita minden bizonnyal utolsó világbajnokságára készül, a vb előtt azt nyilatkozta az M4 Sportnak, amennyiben dobogóra állhatna, akkor felkészül a jövő évi, párizsi olimpiára is – ez a fogadása edzőjével, Eperjesi Lászlóval.

A Nemzeti Atlétikai Központban fantasztikus hangulat várja a magyar sportolókat, ez pedig Anitának is segíthet szombaton.

– Biztos, hogy libabőrös érzés lesz, de lassan egy hete tart a vb, így már jó lesz sorra kerülni. Csütörtökön utazunk fel Budapestre, szeretnék kimenni a stadionba, hogy magamba szívjam ezt a hangulatot – mondta lapunknak Márton Anita.

Az olimpiai bronzérmes, fedettpályás világbajnok atléta egy nyíregyházi edzőtábor során végezte el a formaidőzítés utolsó szakaszát.

– Szerdán volt egy nehezebb napom, de jól mentek az edzések. Igyekeztünk a selejtező időpontjára készülni, a nagy meleg azonban a mi dolgunkat is megnehezíti. Szombatra is komoly meleget jósolnak, erre is készülni kell. Egy kisebb sérülésem volt az elmúlt hetekben, de azt jól sikerült átvészelnem, jól érzem magam jelenleg – árulta el formájával kapcsolatban.

A női súlylökés selejtezőt szombaton 10.25-től rendezik, míg a döntőt 20.15-től. A fináléba a legjobb 12 atléta jut be, a tavalyi vb-n 18.57 méter kellett a döntőbe jutáshoz. Márton Anitának várhatóan így idei legjobbjára lesz szüksége a döntőhöz, hiszen idén 18.40 méterig jutott, ezzel egyébként az előzetes lista alapján a 23. helyen áll a 38 fős mezőnyből. A szegedi atléta lesz a női súlylökés legidősebb indulója, csak a kínai Gong lesz még ott, aki 1990 előtt született.

– A selejtezőben összesen három lökés van, ebben kell megmutatni, ki mit tud. Az én erősségem az, hogy a hatodik kísérletnél tudok jól teljesíteni, a selejtezők döcögősek voltak. Az agyamat is át kell állítani egy kicsit, hiszen az első mozdulattól kezdve száztíz százalékosan ott kell lennem, nem szabad hibázni – mondta Márton Anita arról, hogy korábban rendre hatodikra sikerült egy igazán nagyot löknie, most viszont családja is szurkolhat majd neki a lelátóról.

Szintén szombaton rendezik a 4x400 méteres futás előfutamát, ám hogy a keretben lévő szegedi, Kovács Árpád futhat-e, az még nem dőlt el.