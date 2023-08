Hiába dominált mezőnyben az SZVSE a Kiskundorozsma elleni mérkőzésen, a vendégeké lett a meccs három pontja. A Vasutasok a második félidő elején a kapufát is eltalálták, viszont nem sokkal később egy kontratámadást vitt végig a Kiskundorozsma, amelyet Fülöp fejezett be. A hajrában a többet kockáztató szegediek ellenében újra el tudott robogni a Dorozsma, és ismét Fülöp volt a befejező, aki a jobb oldalon vezetett támadást fejezte be, és passzolt az üres kapuba, így vereséggel kezdett a tavalyi ezüstérmes.

Az előző kiírás bronzérmese, az átalakult Tiszasziget viszont a hetedik percben már kétgólos előnyben volt a több játékosát nélkülözni kényszerülő Makó ellen, innen pedig nem is engedték ki a győzelmet a kezükből a szigetiek.

A forduló legizgalmasabb találkozóját az Algyő és a Mórahalom játszotta, ahol a ráadás pillanatai hozták meg a döntő találatot. Dudás Lázár távoli bombagóljával végül otthon tartotta a három pontot Fülöp Tibor csapata.

Hazai vereséggel kezdett az újonc Ásotthalom, amely 0–0-nál tizenegyeshez jutott, de Papdi Gábor büntetőjét kivédte Kotvics-Varga. A Szentesi Kinizsi később kétgólos előnybe került, és végül értékes három pontot szerzett a nyitófordulóban.

A harmadik újonc, a Bordány viszont győzelemmel kezdett, miután szép számú közönség előtt sikerült legyőznie az FK 1899 Szeged-SZEOL csapatát. A forduló egyetlen döntetlenjét Balástyán játszották, ahol a második félidő elején történt gólváltást követően nem született több találat, ebben nagy szerepe volt a balástyai kapusnak, Mészáros Lászlónak.