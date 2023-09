Az Isztambulban megrendezett WAKO utánpótlás kick-box Európa-bajnokságon – amelyen 38 ország több mint 1600 versenyzője indult – hat Halker-KirályTeam Szeged-versenyző is tatamira lépett a magyar utánpótlás válogatott színeiben.

A 2028-as olimpiára pályázó sportág korosztályos kontinensviadalán a sportág mind a hét szabályrendszerében és négy korosztályban (gyerek, kadett I., kadett II., junior) osztottak érmeket. A szegedi fiatalok 7 érmet (2 arany, 3 ezüst, 2 bronz) szereztek a viadalon. Haider Katrin és Nagy Bálint az egyéni küzdelmek során lett Európa-bajnok, emellett mindketten csapatban is dobogóra állhattak, ahogy Solymosi Bence is duplázott, ő az egyéni ezüstérem mellé csapatbronzot szerzett. A többiek sem vallottak szégyent, Bárdos Inez ezúttal egy Eb-ezüsttel gazdagította a saját, világversenyen nyert érmeinek számát. Roszik Szabolcs és Kapuvári Pál is kihozta magából a maximumot, és emelt fővel hagyhatták el Isztambult.

– Nagyon büszke vagyok a versenyzőimre, mindenki a legjobb tudása szerint és hatalmas szívvel küzdött a helyezésekért az idei kontinensviadalon. Haider Katrin, Nagy Bálint és Solymosi Bence teljesítménye nagyon meggyőző volt végig, jól mutatja, hogy ők hárman mind az egyéni, mind a csapatviadalok után a dobogón ünnepelhettek. Külön öröm, hogy két Európa-bajnoki cím is Szegedre került Haider Katrin és Nagy Bálint jóvoltából. Talán egy-két helyezés nem feltétlen a valós erőviszonyokat és a tatamin ténylegesen történteket mutatja. Bárdos Inez és a válogatott újonc Kapuvári Pál mérkőzésén is születtek erősen megkérdőjelezhető bírói döntések, amelyek talán mindkét versenyzőmet megfosztották a jobb eredménytől, de nem kívánok mélyebben foglalkozni ezzel a körülménnyel. Ilyen a sport és a sors. Előre tekintünk és dolgozunk tovább, hogy a következő akadályokat is sikerrel vehessük – értékelte a kontinensviadalt a csapat edzője, Gyuris Gábor.

A szegediek eredményei, pointfighting, juniorok, nők, +70 kg: 1. Haider Katrin; junior női csapat: 2. Magyarország (benne Haider Katrin). Pointfighting, juniorok, férfiak, +94 kg: 1. Nagy Bálint; junior férfi csapat: 3. Magyarország (benne Nagy Bálint). Pointfighting, juniorok, férfi, –69 kg: 2. Solymosi Bence; junior férfi csapat: 3. Magyarország (benne Solymosi Bence). Pointfighting, juniorok, nők, –50 kg: 5. Bárdos Inez; junior női csapat: 2. Magyarország (benne Bárdos Inez). Pointfighting, kadett II., –63 kg: 5. Roszik Szabolcs. Light-contact, kadett II., –52 kg: 9. Kapuvári Pál. Felkészítő edző: Gyuris Gábor