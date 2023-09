Olaszországban rendezték meg az idei junior és felnőtt gyorsasági görkorcsolya világbajnokságot, amelyen a Tornádó Team Szeged versenyzője, Sándor Lilla egyedül képviselte Magyarországot, akinek 16 évesen élete első hatalmas kihívás volt a világverseny.

A vb kilenc napja alatt ötven ország közel 600 indulója állt rajthoz, és bár érezhető a sportág egyre nagyobb népszerűsége a világban, Kolumbia egyeduralma továbbra is egyértelmű.

Lilla a pályaversenyeken három távon, az utcai versenyszámokban pedig négy távon és a maratonon állt rajthoz.

A pálya távjain még kereste a fogást a mezőnyön, hiszen kőkemény volt akár a döntőbe is jutni a hosszú távokon. Az utcai pályán ellenben mindkét távon, a 10 ezer méter ponton és a 15 ezer méter eliminációban is remekül osztotta be erejét, és sikerült döntőbe jutnia. Előbbi távon a mezőny második harmadában végzett, azonban a legígéretesebb távján sajnos a hatalmas tömegbukás elszenvedője volt, amiből azonban fogát szorítva felállt, és a 30. helyen ért célba.

Lilla az egyik legfiatalabb versenyzője volt a vb-nek, eredménye pedig annak tükrében is figyelemre méltó, hogy egyre többen vándorolnak át a téli jeges versenyekről a nyári görkorcsolyás világversenyekre, így tett például az amerikai, jeges olimpiai bajnok Erin Jackson is.

Lilla számára a hazai felnőtt bajnokság következik, majd egy rövid pihenő után irány a jég, ahol a célja a sikeres kvalifikáció a jövő évi, dél-koreai ifjúsági olimpiára.