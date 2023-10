Romániából és Szlovákiából is érkeztek úszók Nyíregyházára, ahol a szentesi Bodnár Istvánné teljesítményét különdíjjal ismerték el. Ő 50 méter mellen és 50 gyorson csapott elsőként a célba.

A legtöbb szentesi aranyérmet Pólyáné Téli Éva hozta haza, összesen hatot, miután 50 mellen, 100 mellen, 50 pillén, 100 pillén, 50 háton és 200 vegyesen is az élen zárt.

Horváth Roland 400 gyorson és 200 vegyesen végzett elsőként a korcsoportjában, de bezsebelt három ezüstérmet 100 gyorson, 100 mellen és 50 mellen, míg 50 gyorson harmadik lett.

Két aranyéremmel fejezte be Nyíregyházán Sebők Tamás is, 50 háton és 100 háton, míg 50 mellen ötödikként ért be a célba.

Ötször is felállhatott a dobogóra Lucz Imre, aki 50 pillén és 50 mellen második, 100 gyorson, 50 gyorson és 50 háton harmadik helyen végzett.

100 mellen és 50 mellen két ezüstéremmel gazdagodott Rozgonyi Eszter, míg 50 gyorson és 100 gyorson egyaránt az ötödik helyen úszott be.