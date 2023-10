Továbbra is Sánta Dániel nélkül ugrott medencébe a Tisza-parti együttes, amely alaposan megizzasztotta a kissé fáradtnak és dekoncentráltnak tűnt Honvédot. Hazai oldalon Kardos, a vendégeknél Danka védett jól, utóbbi igazán jól, tizenöt védése 64 százalékos hatékonyságot jelentett.

Az eredmény alakulását nézve hektikus meccset játszottak egymással. A szegediek még 6–5-re is vezetni tudtak, a negyedik negyed során pedig 8–7-nél többször is támadhattak az egyenlítésért a bombaerős hazaiak ellen, akik az utolsó pillanatokban előhúzták rettegett védekezésüket, amelyben a kapufához egy-egy védőjük lehúzódott.

Szombaton 16 órára a tavalyi ezüstérmes OSC érkezik a Tiszavirág Sportuszodába az 5. fordulóban.

Kiss Csaba: – Nem az eredmény miatt, de nagyon boldog vagyok. Játékban most jártunk legközelebb ahhoz, amit én ettől a szegedi csapattól látni szeretnék ebben a szezonban. Örülök, hogy ezt a televíziós közvetítésnek hála többen is láthattak, valamint megérezték a játékosaim, hogy többre is képesek egy erősebb ellenféllel szemben. Szépen, összeszedetten és koncentráltan vízilabdáztunk. Ezt a teljesítményt szeretnénk megismételni az előttünk álló fordulókban, valamint elkezdeni gyűjtögetni a pontokat.

Honvéd–Zue.hu Szegedi VE 9–7 (2–2, 2–2, 3–2, 2–1)

E.ON férfi vízilabda OB I., 4. forduló. Budapest, Kőér utcai uszoda. Vezette: Kovács S., Ádám F.

Honvéd: Kardos – Kevi 1, Ekler Zs. 2, Vadovics, Fejős, Gregor 1, Hessels S. 2. Csere: Sugár, Szépfalvi, Hessels B., Simon H., Nyíri B. 2. Vezetőedző: Szivós Márton.

Zue.hu Szegedi VE: Danka – Bóbis 1, Klár 1, Kürti 2, Leinweber 1, Sziládi 1, Horváth V. Csere: Báthory, Pörge, Tóth Gy., Nagy M. 1, Horváth Zs. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól – emberelőnyből: 3/1, ill. 6/2.

Ötméteresből: 4/3, ill. -.

Kipontozódott: Gregor.