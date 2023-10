– Miért?

– Nem álszentség, amit mondok, hanem tény: érzésből jön az egész torna megrendezése iránti vágy. Gyerekként még csak nézőként ültem az újszegedi sportcsarnokban a döntők napján, telt ház előtt néztem, ahogy játszanak a nagyszerű labdarúgók és együttesek egymás ellen. Aztán játékosként léphettem pályára a tornán, csapatvezetőként eljutottam a végső küzdelmekig, és az utóbbi időszakban már a szervezésben is vállaltam szerepet, hogyan is lehetne megmenteni az esemény rangját. Szerintem jó úton indultunk el, hiszen a 2019 előtti években emelkedett a színvonal, és a nézők is kezdtek visszatérni a sportcsarnokba. A két covidos év alatt, valamint a tavalyi rezsiárrobbanás miatt nem lehetett megrendezni egymás után háromszor, ám amint híre ment, hogy megint lesz, tapasztaltam az érdeklődést, az örömöt a környezetemben.

– Mennyire volt nehéz összerakni most a hátteret?

– Nem kis munka, és nem is egy hét alatt sikerült. Egyre rohanósabb a világ, egyre kevesebb ideje van az embereknek, egyre terheltebbek a játékosok, ezért gondoltuk úgy, hogy minden korosztályban egy-egy hétvége jut a selejtezőkre. Ez segíti például a külföldi csapatok jelentkezését, a messziről érkező együttesek nevezését, de így is három hétvégét és egy gálanapot foglal magába az esemény. Most a minőség a lényeg, ezért is örülök, hogy sikerült a pénzdíjazásban szintet lépni. Sokan mellém álltak a támogatók közül, illetve akik szeretik a futballt, de van vele munka.

– Mikor kezdte el a szervezkedést?

– Az időpontokat már a nyáron lefoglaltam, aztán ki kellett találni, hogyan építjük fel, majd szeptember közepétől minden nap van vele feladat.

– A megnövelt pénzdíj főleg a nyílt kategóriában még vonzóbbá tette az eseményt, vagy inkább megijesztett csapatokat?

– Sokat gondolkodtunk azon, melyik korosztályban legyen kiemelkedő a jutalom. Mindhárom kategóriában nem lehet egyszerre ennyire magas pénzdíjat kiosztani, ezért a nyíltat toltuk meg jobban az anyagiakkal. Ez egyébként a nevezési díjjal együtt egy szűrő is, hogy komoly csapatok jöjjenek, amelyek látnak reális esélyt arra, hogy megnyerjék a tornát.

– A záró napi programban szándékos a komoly változás?

– Igen. A bronzmeccsek nem motiválták sem a csapatokat, sem a nézőket, de az elődöntők mindig óriási csatákat hoztak az Etelka soron, ezért éreztük úgy, hogy ezeket be kell szúrni a végső napi műsorba. Az biztos, hogy Méhes Gábor lesz a helyi szpíker, emellett teqball bemutatóra érkezik a szerb világbajnok férfi páros a magyar női egyéni világbajnok és a magyar férfi egyéni vb-második vegyes párosa ellen, ezt a döntők közötti szünetekben láthatják a szurkolók. A gálameccs is érdekes és nagy dobás lehet, de még bőven szervezés alatt van a dolog.

– Mit vár főszervezőként az idei Kék Mókus-kupától?

– Azt, amiről régen is szólt: jó csapatok jó hangulatban izgalmas meccseket játszanak, illetve hogy a gála napon 2-3000 ember legyen kint, és élvezze a meccseket.