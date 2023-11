Egyértelműen a védekezésben keletkezett űr Bánhidi Bence és Gleb Kalaras kiválásával. Ha viszont a teljesség igényével nézzük, a védelemből Matej Gaber is “kiesett”, rá szinte végig csak támadásban számított Kárpáti, hogy maradjon ereje a meccs végéig. Molina rögtön “mély vízbe” került első komoly feladata során, amivel az első félidőben nem igazán tudott élni. A két beálló, Pesevszki és Vasziljev rendszerint gólhelyzeteket tudott kialakítani körülötte. Ezek alapján nem volt meglepő, a második játékrészben egy nyitott védekezés Jeliniccsel elöl, Garciandíával és Mackovsekkel mögötte, valamint Mikler Roland bravúros védéseivel hozta meg az áttörést és a két pontot a Pick Szegednek.

– Boldog vagyok, hogy sikerült nyernünk, hiszen nagy nyomás volt rajtunk ezzel kapcsolatban. Nem kezdtünk jól, nehéz dolgunk volt, mert belső pozícióban sokat kellett változtatnunk. A támadásunk működött, ennek köszönhettük, hogy nem kerültünk nagyobb hátrányba. A második félidőben összeállt a védekezésünk, jól küzdöttünk, a padról érkező játékosok pedig sokat tudtak hozzáadni a játékunkhoz. A végeredmény nem tükrözi a meccs képét, nem voltunk ennyivel jobbak – értékelt reálisan a 34–26-os győzelem után Kárpáti Krisztián vezetőedző.

Ezzel a sikerrel a szegediek felléptek a BL-tabella hatodik helyére, amely már továbbjutást jelent a csoportból. Ezt viszont még meg kell őrizni, ehhez pedig kulcsfontosságú, hogy jövő szerdán Bitolában is legyőzze a Pelisztert, majd Zágrábból is elhozza a két pontot.

Ennyire viszont ne tekintsünk előre, ugyanis holnap újabb meccs lesz a Pick Arénában, ezúttal a bajnokságban. Az újonc Eger két szegedi nevelésű játékossal érkezhet, ugyanis őket erősíti Marczika Barnabás és Bajus Brunó is. Kilenc meccsükből négyet is megnyertek már. Otthon a Balatonfüredet 26–25-re, a Gyöngyöst 31–28-ra, a NEKA-t pedig 25–23-ra győzték le, míg a PLER vendégeként 32–30-ra nyertek. A Tatabánya is alaposan megszenvedett (28–29) Egerben, de legutóbb Budakalászon (24–23) is közel álltak egy újabb bravúrhoz Tóth Edmond vezetőedző tanítványai.