Újra ringben Kis Máté: a Szeged BC ökölvívója december 2-án lép kötelek közé egy budapesti hálán, erre legutóbb még februárban volt példa, amikor Algyőn bunyózott sikerrel.

– Nagyon hiányzott már, hogy végre megint bokszolhassak a profik között. Alig várom, hogy újra a ringbe léphessek. Nekem mindig eufórikus állapotot idéz elő, amikor nekem tapsol a közönség. Készülsz, szenvedsz minden áldott nap azért, hogy megmutasd a tudásodat a szurkolóknak, és végre eljön a perc, amikor menetelsz és belépsz a szorítóba. Ez az egyik legjobb érzés a világon a sportpályafutásban, no, meg az is, amikor a meccs után felemelik a kezedet, amikor nyersz és ünnepelsz. Mindig ezt várom, aztán van, amikor aknára lépek, hiszen erre is volt már példa, de a sport ilyen. Gyönyörű minden nyomorúságával együtt is: hirtelen fent vagy, aztán lent, aztán megint fent, így megy ez a libikóka. Nagyon motivált vagyok – mondta lapunknak Kis Máté.

A szegedi ökölvívó ellenfele még nem ismert, legalábbis hivatalosan nem jelentették be.

– Két lehetőség merült fel: afrikai vagy lengyel riválisom lehet, de a szerződés aláírása még hátravan. A lengyel öklöző rutinos, öreg róka, és ha legyőzném, az egy újabb lépcsőfok lenne a karrieremben. Bízom benne, hogy a New School Promotionnal eljuthatunk egyszer akár egy világbajnoki címmérkőzésig is – nyilatkozta Kis.

December 2-án lesz tehát az összecsapás Budapesten, addig pedig van még mit tennie a szegedinek.

– Az utolsó három, négy hét már csak a kesztyűzésről, a sparringról szól. Úgy néz ki, hogy a Madárfészek akadémián tudunk majd edzeni, illetve a KSI is szívesen lát minket. Remélem, ahogy az eddigi felkészülésünk során mindig, most is szeretettel várnak minket, és segítenek a leendő sikerben. Ha kellett, váltott ellenfelekkel bokszolhattam, további esetekben más stílusú riválisokkal, szóval vendégszeretők a klubok, de Szegeden is ezt kapják. Az időzítés az ökölvívásban nagyon fontos, éppen azért hagytuk a végére a kesztyűzéseket, hogy élesedjen a forma a periodizáció zárására. Akkor leszek nyugodt és százszázalékosan magabiztos a dolgomban, ha ezt a pár hetet még megnyomjuk – vélte végül Kis Máté.