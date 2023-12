Kecskeméten rendezték meg a gyerek, a serdülő és az ifjúsági korosztály nemzetközi világkupáját. A viadalon tizenhárom ország sportolói indultak, így természetesen magyarok.

A Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub két versenyzője is rajthoz állt az eseményen – nem is akárhogyan. Fantasztikusan sikerült ugyanis egyiküknek a viadal: Horpácsy Hanna három korosztály országos csúcsát is megjavította 200 méter búvárúszásban, sőt az adott időeredménnyel aranyérmes is lett. Ezen kívül még további három számban volt érdekelt, és kettőben igen közel állt a dobogós helyekhez.

Ezek az eredmények egyben azt is jelentik, hogy ott lesz a junior Európa-bajnokságon és a belgrádi felnőtt világbajnokságon.

A másik szegedi versenyző, Sara-Carina Costin remekül helytállt a viadalon, és értékes helyezéseket ért el az uszonyos gyorsúszás három távján is.

A versenyzők eredményei, 200 méter búvárúszás: 1. Horpácsy Hanna 1:31.40 perc (ifjúsági, junior és felnőtt országos csúcs), 100 m búvárúszás: 4. Horpácsy H., 100 m felszíni úszás: 5. Horpácsy H., 50 m búvárúszás: 7. Horpácsy H. 100 m uszonyos gyors: 15. Sara-Carina Costin, 200 m uszonyos gyors: 23. Sara-Carina Costin, 400 m uszonyos gyors: 12. Sara-Carina Costin.

A versenyzők edzői: Balassa Judit, Kanyó Dénes.