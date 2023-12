A szentesi szenior úszók mindössze az első három versenynapon tudtak részt venni az egyhetes programból. Ennek következtében több olyan versenyszámban sem tudtak elindulni, amelyekben érem­esélyesek lehettek volna, de így sincs okuk a panaszra. Pólyáné Téli Éva ugyanis 50 méteres mellúszásban Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, míg 100 méter pillangón ezüstérmesként csapott a célba. A többiek, Kókai Ibolya, Béres Dorina, Kókai László, Pólya Sándor és Horváth Roland értékes helyezéseket gyűjtöttek be.

Pólyáné Téli Éva (balról a második) egy-egy arany- és ezüstérmet szerzett a rövidpályás masters úszó-Európa-bajnokságon.

Fotó: Szentesi Delfin ESC

Parádés versenyt produkáltak a Hód-Triatlon és Öttusa SE szenior úszói Madeirán, hiszen tizenhárom arany-, négy ezüst- és ugyanennyi bronzéremmel térhettek haza. Lapunknak meg­­küldött beszámolójukban kiemelték, a huszonegy begyűjtött érem mellett tizenkét új or­­szágos csúccsal gazdagodtak a hódmezővásárhelyiek.

Az első korcsoporthoz tartozó Okos Ákos 100 mellen és 200 mellen is új országos csúccsal lett Európa bajnok. Másfél kilométeres nyílt vízi úszásban a harmadik korcsoportban, valamint 50 méter mellen és 100 mellen szintén csúcsokat úszva ünnepelhetett győzelmet Szabó Tamás. Gregus Brigitta a második korcsoportban 50, 100 és 200 mellen első helyen ért célba, egyaránt magyar csú­­csokat úszva. Jutott a csúcsdöntésből Szél Friderikának is, aki a második korcsoportban 100 méter gyorson nem talált legyőzőre. Galgóczy Krisztina 50 méter pillangón és 100 méter gyorson is felállhatott a dobogóra, ahogyan Bakony-Sallai Ágnes is, aki 200 háton ezüst­érmes lett, akárcsak a 3 kilométeres nyílt vízin távolságon. Amatőr úszás ide vagy oda, a váltószámokban is remekelt a népes vásárhelyi küldöttség. A 4×50 méteres mix vegyesváltó, a 4×50-es női gyorsváltó, a női 4×50-es vegyesváltó Európa-­bajnoki címmel és országos csúcs megúszásával utazhatott haza a világklasszis labdarúgó, Cristiano Ronaldo szülőföldjéről. Az Eb különlegessége volt, hogy azt az ötszörös aranylabdás labdarúgó családi otthonának közelségében rendezték meg.