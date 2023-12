Magabiztos győzelemmel nyitotta a decembert az SZTE-Szedeák, amely a Kaposvár otthonában tudott nyerni úgy, hogy az egész mérkőzésen vezetett, és irányította is a játékot. További jó hír volt a Tisza-parti gárda számára, hogy újra ott lehetett a pályán a korábban megsérült Balogh Szilárd.

– Egyre jobban érzem magam, teljes értékű edzésmunkát végeztem az elmúlt időszakban, egy kis gyógytornával és plusz munkával pedig minden rendben lesz. Nagyon jól kezdtünk Kaposváron, és nagyon jó százalékkal dobtunk mezőnyből, gördülékenyek voltak a támadásaink. Negyven percen keresztül kontrolláltuk a meccset, ha pedig továbbra is így tudunk játszani, akkor jönnek a győzelmek – mondta visszatérését követően Balogh Szilárd, a Szedeák csapatkapitánya.

A folytatás is idegenbeli mérkőzést hoz Mucza Tamásék számára, hiszen ma 18 órától az Atomerőmű SE vendégeként lépnek pályára. A paksiak a szezon előtt komoly célokat fogalmaztak meg, azonban az első hét fordulóban nem tudtak nyerni, és tíz meccs után is 2 győzelemmel és 8 vereséggel áll a gárda, amely hazai pályán még nem nyert ebben a szezonban. A csapat játékoskeretében is több változás volt (szezon közben érkezett, majd távozott is például a korábbi szegedi légiós, Darrin Govens, ugyanakkor az előző évi szegedi csapatból Kassim Nicholson már a paksiakat erősíti, és 4 meccs után 17.8 pontos átlaggal bír), és vezetőedzőt is cseréltek Pakson, Csirke Ferenc helyett már Sebastjan Krasovec az ASE trénere. Mindezek mellett is hiba lenne, ha leírná ellenfelét a Szedeák, hiszen az atomvárosiak bizonyára javítani szeretnének eddigi mérlegükön. Mindkét csapat győzelemből érkezik a meccsre, miután a Paks a Honvéd otthonában tudott nyerni legutóbb.

– A Paks nehezebb helyzetben van, de ez semmit sem jelent, az aznapi forma dönt majd. Próbálunk a védekezésre koncentrálni, akkor jönnek majd a jó támadások is. Győzni utazunk Paksra! – tette hozzá a szombati meccs kapcsán a szegediek kapitánya.