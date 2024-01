A Magyar Sportújságírók Szövetsége 66. alkalommal írta ki az Év Sportolója választást. Az egyes kategóriák győzteseit a hétfő esti gálán hirdették ki, ahol a színpadra szólították az év fogyatékos csapatának választott szervátültetett férfi asztaltenisz párost, hiszen őket választották a kategória legjobbjának.

– Még ülepednie kell a történteknek – kezdte lapunknak Bácsi Bernát, az ATSK Szeged asztaliteniszezője, aki a tavalyi, ausztráliai világbajnokságon Szendi Jánossal párosban, valamint egyéniben is aranyérmet szerzett. A csontvelő transzplantáción átesett sportoló a díj átvételekor nem szólalt meg a Magyar Állami Operaházban, mint mondta, egészen biztosan nem tudott volna beszélni a meghatottságtól, hiszen már a lépcsőn lefele is sírva fakadt. – Az volt a terv, hogy János beszél, és ha valami folytán neki nem jön össze, akkor folytatom, de egészen biztosan nem ment volna – tette hozzá Bácsi Bernát.

– Az elmúlt két év munkájáról van szó, hiszen a vb előtt az Európa-bajnokságon egyéniben, párosban és vegyespárosban is nyertem, de a vb-n ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Hasonló volt a tervünk 2019-ben is, ám akkor egy sérülés közbeszólt. János ugyanis röplabdázik is, és egy nappal a versenyünk előtt keresztszalagszakadást szenvedett, de így is ötödikek lettünk – összegzett Bácsi Bernát.

Kategóriájukban a női kerekesszékes vívóválogatottat, valamint a para-asztalitenisz csapatot előzték meg, a sportújságírók szavazatai alapján hét ponttal kaptak többet, mint a második helyezett. Bácsi Bernát nem csupán csapatban, hanem egyéniben is érintett volt, az év fogyatékos férfi sportolója szavazáson a negyedik helyen végzett.

– Szeretnénk megvédeni az Európa-bajnoki címünket. Idén augusztusban Portugáliában rendezik a kontinensviadalt, míg jövőre Drezdában a világbajnokságot rendezik majd. Egy nagy álmom van még, szeretném a férfi egyéni kategóriát is megnyerni. Tudom, hogy erre kevés esély van, egyrészt mert erősek is az ellenfelek, valamint asztaliteniszben kevés a lehetőség az éremszerzésre. Nálunk egy évben egy világversenyt rendeznek, így nincs könnyű dolgunk – zárta Bácsi Bernát.