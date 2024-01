Folytatódott a bejelentések sorozata a Pick Szegednél. Kiss Bence cégvezető a klubhonlapon az új év első új igazolásáról számolt be. Komoly nemzetközi tapasztalattal bíró játékosként mutatta be a szurkolóknak Kukicsot, aki úgy véli, nagy erőssége lehet majd a Michael Apelgren irányította együttesnek.

– Európa egyik legismertebb és legjobb klubjában folytatom nyártól a pályafutásomat, ami számomra hatalmas dolog – kezdte székfoglalóját Kukics.

– Tudom, hogy micsoda múlttal rendelkezik a csapat, hova érkezem, hiszen az elmúlt időszakban a szerb válogatottban Bogdan Radivojeviccsel nagyon sokat beszélgettem. Ő pedig csupa jót mondott mindenről, a csapatról, a városról, a szurkolókról, így nagyon jó helyre kerülök és nagyon várom már a nyári kezdést, azt, hogy először találkozzunk. Nagy a várakozás bennem, mert tudom, hogy sokan szeretnék már, hogy kiharcolja a Szeged a BL négyes döntőben való részvételt. Ígérem, mi ezért küzdünk majd, és azzal is tisztában vagyok, hogy mit jelent egy Szeged-Veszprém meccs, méltán ez egy csúcsrangadó, ami Európában is kiemelt figyelmet kap. Most már nem kell sokat várni, hogy találkozzunk, és, hogy magamra ölthessem a kék mezt – hangsúlyozta az irányító.

Lazar Kukics 1995. december 12-én a szerb fővárosban, Belgrádban született. Pályafutását a Partizan Beogradban kezdte, egészen 2017-ig erősítette nevelőegyesületét. Akkor légiósnak állt és a spanyol La Riojához igazolt. Ott három évet töltött, csapattársa volt a szegedi Fekete Bálint, aki 2018-ban magyar bajnoki címet ünnepelhetett a Pickkel. 2020-ban Portugáliába, a Benficához szerződött, ahol a Pick Aréna Legendák falán is megtalálható Jonas Källmannal kézilabdázhatott együtt. A következő idényben az egykori svéd klasszis másodedzőként egyengetheti majd tovább az útját. Akár azt is mondhatnánk, Kukics amióta légiósnak állt, nem tud olyan csapatban játszani, ahol ne lenne korábbi szegedi csapattársa. 2022 nyara óta a román Dinamo Bucurestit erősíti, ahol ebben a szezonban Rosta Miklós is játszik.

A nemzetközi kupaporondon eddig 229 gólt szerzett. Eddigi legsikeresebb szezonja a 2021–2022-es volt, amikor a Benficával megnyerte az Európa-ligát és a sorozatban 85 gólt dobott. Az idei El csoportkörében 23 gólt dobott, továbbjutást követően a portugál Sportingnál és a román Constantánál kell több pontot gyűjteniük a legjobb nyolcba kerüléshez.

A szerb válogatottal részt vesz a jelenleg Németországban zajló Európa-bajnokságon. Egy csoportban szerepel a magyar válogatottal, amellyel vasárnap 20.30-kor találkoznak. Az első fordulóban Izland ellen majdnem meglepetést okoztak, néhány másodperc választotta el Szerbiát a győzelemtől, végül 27–27-tel zártak. Kukics csapata egyik legjobbja volt a kapus Miloszavljev, valamint Djordjics és Pesmalbek mellett, három gólt szerzett.