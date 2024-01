A Kecskemét otthonában játszotta a 2024-es év első tétmérkőzését a Vidux-Szegedi RSE, amely a magyar kupa negyeddöntőjének odavágóján lépett pályára.

A hírös városiak magas ritmust dikáltak az első két szettben. 2:0 után sikerült a szépítés a Tisza-partiaknak, viszont a negyedik játszmában a Kecskemét lezárta a meccset. A párharc visszavágóját kedden 19.30-tól játsszák az újszegedi sportcsarnokban, ám előtte hazai pályán egy bajnoki is vár a szegediekre: vasárnap 19 órától ugyanis a címvédő, jelenleg is listavezető Kaposvárt fogadják Csányi Dánielék.

Berkes Zoltán: – Az első két játszmában nem tudtuk felvenni azt a sebességet, ami ahhoz lett volna szükséges, hogy igazán szoros játszmákat játsszunk a mérkőzés elején. Voltak nagyon pozitív momentumok, amikbe tudtunk kapaszkodni, a harmadik játszmában már olyan játékot tudtunk produkálni, ami a játszma megnyeréséhez is elegendő volt, de egyelőre nem tudtuk ezt a formát és sebességet tartósan fenntartani. A negyedik játszmában már újra a hazai csapat játéka dominált. Ettől függetlenül a srácok tényleg az elejétől a végéig hajtottak, motiváltak voltak, de most per pillanat nekünk túlságosan nagy volt ez a sebesség. Nyilván igyekszünk a hétvégi Kaposvár elleni mérkőzésen még finomítani a játékunkon, pontosítani azokat a játékrészeket, amik egyelőre még nehezen mentek és jövő hétre is szeretnénk egy magasabb szintű játékkal előrukkolni a visszavágón.

Kecskeméti RC–Vidux-Szegedi RSE 3:1 (25-19, 25-15, 23-25, 25-14)

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Jámbor, Gyulai.

Kecskeméti RC: Balla, Boldizsár, Gacs, Farkas, Kecskeméti, Varga. Csere: Bogdán (libero). Vezetőedző: Deák Márk.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Bodnár, Gönczi, Honti, Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (libero), Kasnyik, Sarnyai, Kiss. Vezetőedző: Berkes Zoltán.