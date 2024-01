A magyar sportolók mellett szerb, szlovák és román egyesületek versenyzői is vízbe ugrottak a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában. A hosszútávú országos bajnokságon, vagyis az 1500 méteres gyorsúszást kilencvenkilencen teljesítették, hatvanegy férfi és harmincnyolc hölgy.

A remek szervezésről a Szentesi Delfin ESC sportolói, családjai, valamint önkéntesek gondoskodnak a verseny során évről évre. A rendezői feladatok mellett természetesen a versenyzésből is alaposan kivették ismét a részüket a Kurca-partiak. A Delfinektől huszonketten álltak rajtkőre, közülük négyen 1500 méteren is megmérették magukat, a hazai publikum pedig magyar bajnoki címnek is örülhetett a hosszútávon Virágos Éva révén.

A sprint úszóversenyen két aranyérmet szerzett Bodnár Istvánné és Ferke Gáborné, mindketten 50 mellen, illetve gyorson a saját korcsoportjukban. Berezvai Julianna 200 háton csapott elsőként a célba, valamint tovább három úszásnemben ezüstérmes lett. Téli Éva alaposan kivette a részét a szervezésből, de azért 50 mellen rajtkőre állt, és akkor már nyert is, ahogyan Lekrinszki Éva szintén 50 gyorson.

Összességében az egyéni eredményeket tekintve a szentesiek hét aranyéremmel gazdagodtak, de szereztek tíz ezüst- és nyolc bronzérmet. Ami pedig a váltókat illeti, 4x100 méteren négy aranyérmet is begyűjtöttek a hazaiak, de jutott nekik három ezüst és egy bronz is.

Részt vett a szentesi évindítón a hódmezővásárhelyi NICS-HSÚVC is tizenkilenc fővel. Ők négy arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel térhettek haza, valamint tizenhat alkalommal pontszerző helyen értek célba versenyzőik. Közülük Nagy Enikő volt a legeredményesebb, ugyanis 50 gyorson, 50 mellen, 50 háton és 50 pillangón sem talált legyőzőre, valamennyi első helyet ő gyűjtötte be a klubból.