Hazai pályán nyeretlen maradt a szezon elő fele során az Ásotthalom a vármegyei I. osztályban. A csapat az elmúlt négy évben rendre osztályt váltott, és a lehető legrövidebb idő alatt jutott el a vármegyei IV. osztálytól az I. osztályig, így panaszra abszolút nem lehet okuk az ásotthalmi drukkereknek. A homokhátiak tíz pontot gyűjtöttek az eddigi 15 meccsük alatt, ezzel pedig a 11. helyről várhatják a folytatást.

– Az biztos, hogy nem sokat csapat tudja elmondani magáról azt, amit mi véghez vittünk. Az ősztől azt kaptuk, amit vártunk, tudtuk, hogy nehéz szezon előtt állunk. Bízok benne, hogy ez a félév egy tanulási időszak volt számunkra, és tavasszal már eredményesebbek leszünk. Mindent megteszünk a bentmaradásért, de nem történik tragédia, ha ez végül nem sikerül – mondta Hevesi Tibor, az Ásotthalom edzője.

A csapat egy hete már munkába állt, és túl is van az első edzőmérkőzésén, amelyen a Bács-Kiskun vármegyei I. osztály jelenlegi másodikja, a Soltvadkert ellen játszottak 2–2-es döntetlent. A bajnoki rajtig (amikor majd egy hatpontos csatát vívnak a sereghajtó HFC II.-vel) a Balástya, a St. Mihály és az FK 1899 Szeged-SZEOL szerepel az ellenfelek között. Ami a keretbeli változásokat illeti, Trója János Domaszékre igazolt, viszont két érkezője is van a csapatnak, Tóth Attila Sándorfalváról érkezik, míg visszatér a csapathoz a korábban is Ásotthalmon futballozó Szilágyi Ádám, aki az elmúlt időszakot a Mezőmegyer csapatában töltötte.

– Persze minden mérkőzés fontos, de nem az első tavaszi meccs lesz a meghatározó. Azt gondolom, a rájátszás dönt majd mindenről, nekünk akkorra kellene top formába kerülnünk, és fontos lenne, hogy addigra elkerüljenek minket a sérülések is, mert ezzel sokat küzdöttünk az ősszel – tette hozzá Hevesi Tibor.