13 veretlenül megvívott mérkőzés után ki lehet kapni.

A Szeged-Csanád GA tavaly augusztus 27-én szenvedett legutóbb vereséget a labdarúgó NB II.-ben, akkor is otthon, és akkor is 2–0-ra kapott ki a Csákvár ellen éppen úgy, mint most az Ajkától – 168 nap telt el a két meccs között.

Összességében nem ez a legfájóbb pont a történetben, hanem sokkal inkább az, hogy a Tisza-parti alakulat a vereség által még messzebb került a szurkolók által oly' vágyott feljutási pozícióktól. A második Győr hét, az első Nyíregyháza pedig már tizenhárom pont távolságban helyezkedik el, és mivel a Vasas is nyert Mosonmagyaróváron 3–1-re, így a fővárosi csapat beugrott a tabellán az első kettő és a Szeged közé.

Alekszandar Sztevanovics együttese egy másik sorozatból is kilépett: az első ajkai találat azt jelentette, hogy 589 játékperc után kapott megint gólt Molnár-Farkas Tamás.

– Sajnos ez most egy ilyen nap volt, az ősszel a Csákvár ellen már megtapasztaltuk a futball ezen oldalát is. Azt éreztem ezúttal is, hogy ha reggelig játszunk, akkor sem tudunk gólt szerezni. Elnézést kérünk a szurkolóktól, ám az is igaz, hogy a feljutásért küzdő csapatnak egy ehhez hasonló kudarc főleg saját közönség előtt, de idegenben sem egyáltalán nem fér bele. Muszáj nyernünk a következő mérkőzésen Gyirmóton. Így meccs után hirtelen azért nehéz kiemelni azt az egy-két, esetleg néhány dolgot, amelyen javítanunk kell, és az is biztos, hogy még ennél is nehezebb mérkőzés lesz a vasárnapi, úgyhogy fel kell kötnünk azt a bizonyos gatyát. A felkészítésünkkel nem lesz gond – nyilatkozta Márkvárt Dávid, a szegedi középpályása, aki az ajkaiak nagyszerűen kivettek a játékból.

Ami mindenképpen különleges, az a szegedi gólképtelenség. A Vasas elleni 0–0 idegenben még bravúrosnak volt mondható, ám a hazai 0–2 már nem, és ugye a tavaszi két mérkőzésen nem tudott betalálni a Tisza-parti alakulat.

A Gyirmót tavalyról elhalasztott mérkőzést pótol hét közben, amikor a Győr vendége lesz, azaz talán egy picit pihentebben utazhat el a Szeged a vasárnapi meccsre.