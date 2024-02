– Véget ért egy nagyon hosszú, 168 napon át tartó veretlenségi széria. Milyen most a hangulat az öltözőben?

– Természetesen mindenki csalódott, rosszul érintett bennünket a vereség. Úgy gondolom, az igazán jó karakterek tudják, hogy minden vég egy új kezdet. Hiszem, hogy zömmel ilyen játékosok alkotják csapatunkat, ezért a megfelelő tanulságokat levonva egy új győzelmi széria építésébe kezdünk.

– Az ellenfél egy tizenegyesből és egy megpattanó lövésből szerzett gólt. Mondhatjuk, hogy balszerencséjük volt?

– Különös, mert az eddigi egyetlen vereségünk a Csákvár ellen hasonlóképpen alakult. Ott is két balszerencsés gólt kaptunk, és csakúgy mint most, végig támadtuk a találkozót. Most nem sikerült semmi. Sajnos néha ilyen a futball...

– Sokat elmond a találkozóról, hogy Szabados István, az ajkaiak kapusa bekerült a Nemzeti Sportnál a forduló válogatottjába…

– Érdekes történet, mert a vendégek előzetesen Horváth Dánielt nevezték kezdőkapusnak, de a bemelegítésnél megsérült, így az utolsó pillanatban Szabados István került a kapuba. Talán a sors akarta így. Több óriási bravúrt is bemutatott, nagy napja volt.

– Mentálisan hogyan lehet túllendülni egy ilyen vereségen?

– Egy vereség sosem jön jókor, sajnálom, hogy ezúttal is hazai pályán szenvedtük el. Most kell megmutatnunk, milyen fából faragtak minket! Úgy gondolom, a csapat már többször is bebizonyította, hogy a nehéz helyzetekből is képes talpra állni. Nem dőlt össze a világ, hiszen húsz meccs alatt mindössze másodszor kaptunk ki, és továbbra is az élmezőnyben vagyunk. Remélem, az igazi szurkolóink mellénk állnak ezután is.

– A rangadókon általában jól muzsikál a csapat, ugyanakkor az alsóházi együttesek már többször is borsot törtek az orruk alá. Mitől lehet ez?

– A statisztika valóban ezt mutatja, ezzel együtt mi mindenki ellen a saját játékunkat akarjuk játszani. Nem szabad elfelejteni, hogy a két vereség ellenére is a negyedik helyen állunk egy olyan ligában, ahol nincsenek túl nagy különbségek a csapatok között. Sokszor nem könnyű a tabella alsó feléhez tartozó együtteseket feltörni, de már számos alkalommal megoldottuk ezt a feladatot, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezt minél hatékonyabban tegyük.

– Egyedüli csapatként a mezőnyben idegenben még nem találtak legyőzőre. Vasárnap Gyirmótra látogatnak, folytatódhat ez a sorozat?

– Ez is azt mutatja, hogy nem érdemtelen a helyünk az élmezőnyben. Sajnáljuk, hogy ez nem a hazai mérlegre igaz, hiszen fontos nekünk a közönség. Rossz volt látni a szomorú arcokat a lelátókon, de tudom, hogy a következő hazai mérkőzésen kijavítjuk ezt a botlást. Ami a hétvégi meccset illeti, tisztában vagyunk vele, hogy a Gyirmót nagyon jó csapat, ezzel együtt győzelemre törekszünk, csakúgy, mint mindenki ellen.