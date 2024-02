A szakember szerint jól halad a kvartett felkészülése, amelyben Csizmadia Kolos és Tótka Sándor mellett három MVM Szegedi VE-versenyző, Nádas Bence, Kuli István és Balogh Gergely érdekelt. De akad még további két szegedi is, aki Dél-Afrikában edz két kenus, Molnár Csanád és Nagy Bianka személyében.

– Az első kiutazó csapatunk a kvótaszerző férfi kajak négyes volt Balogh Gergellyel kiegészülve, aki a tartalékversenyzője ennek az egységnek – mondta a szövetség honlapjának Hüttner Csaba. – Kint van már Varga Ádám, aki ugye együtt edz Adolf Balázzsal. Ehhez a csoporthoz csatlakozott egy fiatalabb kenus csapat Bedecs Ferenc vezetésével, amelyben ott van Fejes Dániel, Kollár Kristóf, Hodován Dávid és a két ifjúsági világbajnokunk, Molnár Csanád és Juhász István. Illetve amióta hazajöttem, már kiutazott Nagy Bianka is.

A tavalyi, duisburgi világbajnokságon ezüstérmes férfi kajakos kvartett tagjai múlt pénteken érkeztek haza.

– Ők már január végén kiutaztak azért, hogy most egy hét itthon tartózkodás után Sevillában már csapathajós edzéseket is tudjanak végezni. Remélhetőleg ehhez a hajó is megérkezik oda időben. Mind a négy fiú, illetve Balogh Gergely is előrébb tart a felkészülésben, mint az utóbbi években bármikor. Nagyon jó a csapatmunka, minden fiú maximálisan odateszi magát – fogalmazott a kapitány, hozzátéve: a versenyzők bizonyítani szeretnék, hogy a vb-második hely nem csak egy véletlen eredmény volt.

Hüttner Csaba a hét közepén visszautazik Dél-Afrikába, ahova érkezik Martinkó Gábor csoportja a kenus Korisánszky Dáviddal és Fekete Ádámmal, illetve a szintén kenus Horányi Dóra és Opavszky Réka, majd néhány nappal később Csipes Ferenc csoportja is, Csipes Tamarával, Gazsó Alida Dórával, Pupp Noémivel, Fojt Sárával, illetve Hadvina Dóra és a vele együtt készülő Rendessy Eszter, Lucz Anna és Kiss Blanka is.

Magyarország eddig 15 kvótát – hat férfi kajakost, négy női kajakost, három férfi kenust és két női kenust – szerzett az idei, párizsi olimpiára. Az utazó csapat a hazai válogatókon alakul majd ki.