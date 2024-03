Remekül kezdte az idényt a +35-ös és a +45-ös generációban is címvédő Amnézia mindkét korosztályban. Előbb 15 gólt szerzett az idősebbek között, majd ugyanitt 10-ig meg sem állt a második játéknapon, miközben a fiatalabbaknál 14 találattal fejezte be a mérkőzését. Minden bizonnyal élmény lehet Tóth Szabolcs csapatának meccseit végignézni, hiszen gólokban nincs hiány, és azért az NB II.-t megjárt játékosok, így Kothencz Péter, Magyar György, Bódi Attila vagy Kiszner Antal futballja önmagában is tartalmaz remek megmozdulásokat.

A nagypénteki munkaszüneti nap miatt máris jön a +35-ösök második fordulója, mégpedig a húsvéti szünetet megelőző szerdán az újszegedi Kisstadionban.

A 45 éven felülieknél értékes pontokat veszített el a Szindikátus, amely ellen három perccel a meccs vége előtt egyenlített az Altax, majd ezután háromszor is a kapufát találták el Fazekas Istvánék.

Eredmények, +35, 1. forduló, A liga: Szitapont–Amnézia 4–14, Agrimill–Vár Söröző 0–3, Ságvári–Charlton-Tervezők 5–2, Nemzethy VM–K1RET 2–5, Pláza O'Neill–Ficak FK Szeged 2–3, Mórahalom–Gyuszi Boti FC 1–7, Sólyom FC–Veszélyesvonzerő 2–2. B liga: Határőr–Kárpát Expressz 2–2, Aurora–Lokomotív 1–3 , Májzsugor–Keddvagyszerda 3–4, Rikoma–Bokafogó 2–2, Red Devils–Gőzerő 3–2, Slamasztika FC–T-Boy 3–0.

A következő, 2. forduló párosítása, szerda, 16 óra: Gőzerő–Rikoma; 17 óra: Veszélyesvonzerő–Szitapont, Nemzethy VM–Mórahalom, Keddvagyszerda–Határőr; 18 óra: Vár Söröző–K1RET, Ficak FK Szeged–Ságvári, Bokafogó–Slamasztika FC; 19 óra: Charlton-Tervezők–Sólyom FC, Gyuszi Boti FC–Pláza O'Neill, Kárpát Expressz–Red Devils; 20 óra: Prémium Piac–Májzsugor, Amnézia–Agrimill, Aurora–T-boy.

+45, 2. forduló: T-Boy–Reneszánsz 1–6, Bokafogó–Amnézia 1–10, Altax 1985–Szindikátus 2–2, Sándorfalva–Vojvodina 0–1, Újszeged–Lanerossi 3–2, Pázsit–Prémium Piac 2–10, Aradi Vendéglő Szőreg–Ságvári 4–3.

A következő, 3. forduló párosítása, jövő kedd, 17 óra: Aradi Vendéglő Szőreg–Szindikátus; 18 óra: Ságvári–Prémium Piac, Sándorfalva–Amnézia; 19 óra: Bokafogó–Altax 1985, Pázsit–Újszeged; 20 óra: T-Boy–Lanerossi, Reneszánsz–Vojvodina.