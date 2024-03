Akárcsak a Szeged–Szentes női rangadón, a Szentes–Eger férfi bajnokin is a védekezésre fektették a hangsúlyt a csapatok az első negyedben. Bozó révén a hazaiak szereztek vezetést emberelőnyből, majd a negyd derekán egyenlítettek a vendégek, 1–1.

Mindkét kapus jól védett, de különösen igaz volt ez Kovács Barnabásra, a szentesiek hálóőrére, aki tizenkét védett labdával zárta a találkozót. Érződött a hazaiakon, hogy képesek lehetnek “megroppantani” ellenfelüket, ez a harmadik negyedben sikerült is. 3–2-ről 6–2-re lépett el a Metalcom, amely gyakorlatilag ebben az időszakban csúcsra járatta a védekezését, miközben a támadásokra is maradt ereje.

7–3-ról indult az utolsó nyolc perc, amelyben minden perc és kihagyott egri támadás a szentesi sikernek dolgozott. Két és fél perccel a meccs vége előtt már 10–5-re vezetett a Metalcom. Bár rögtön jött még egy utolsó vendégválasz, 10–6, az utolsó két minutumban viszont már nem született újabb gól.

Jó hangulatban jól szórakoztak a szentesi szurkolók, akik vastapssal jutalmazták csapatukat, amely 847 nap után nyert ismét hazai medencében bajnoki mérkőzést.

Metalcom Szentes–Eger 10–6 (1–1, 2–1, 4–1, 3–3)

E.ON férfi vízilabda OB I., középszakasz, alsóház, 1. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda, 120 néző. Vezette: Ádám F., ifj. Kenéz.

Szentes: Kovács B. – Asanin 2, Bozó 1, Szatmári 1, Csorba, Kürti-Szabó M. 1, Hajdú. Csere: Pethe, Magyar, Vékony 1, Vismeg B. 1, Biros B. 2, Makán R. 1. Vezetőedző: Kis Gábor.

Eger: Krémer – Molnár G., Biros S. Szalai, Gólya 1, Murisics 3, Krijestorac 1. Csere: Sári, Sudár, Dóczi, Spitz, Mészáros 1, Domokos. Vezetőedző: Tóth Kálmán.

Gól – emberelőnyből: 11/6, ill. 9/4.

Ötméteresből: 1/0, ill. -.

Kipontozódott: Hajdú.

Nyilatkozatok:

Kis Gábor: – Nagyon jól esik hallgatni, hogy most nekünk gratulálnak, mert eddig többnyire ezt nekünk kellett megtenni. A mély szakmai értékelést most hanyagolnám, de az biztos, hogy minden a védekezésen múlt. Inkább úgy nyilatkoznék, mint egy kisgyerek. Annyira büszke vagyok a csapatra, mint még sosem. Szemet kápráztatóan védekeztünk, minden remekül összeállt, ami már túl szép volt. Sok nehézségen mentünk át az elmúlt időszakban, de sikerült az elmúlt három hónapban olyan védekezést felépíteni, ami most ilyen jól működött.

Tóth Kálmán: – Gratulálok a Szentesnek a győzelemhez, megérdemelten tartották otthon a három a pontot. A meccs első felében mindkét csapat a védekezésére koncentrált, amit jól meg is oldott. Már ekkor látszott, hogy az lesz a mérleg nyelve, melyik fél találja meg a góllövés fonalát. Döntőnek bizonyult, hogy zicceket hibáztunk 2–1-nél és 3–2-nél is.