– Óriási pofonokból jöttünk az UVSE-meccsbe, ezeket nehezen tudtuk megemészteni. El kell felejteni, leszűrni a tanulságokat és bátrabbnak lenni. A csúcsformánkat a Győr és a III. kerület elleni mérkőzésekre időzítjük. Az első negyed most borzasztó volt, védekezésben nagyon lassan csináltunk mindent. Örülök, hogy a 7–1-es első negyed után nem estünk össze és elkerültük, hogy harminc gólt kapjunk – magyarázta Szabó Tamás, a szegediek mestere.

– Gratulálok a Kerület megérdemelt győzelméhez. A meccs képe alapján talán lehetett volna döntetlen is, egy igazi parázs és brusztos mérkőzést játszottunk. Fejet kell hajtanom a csapatom előtt, mert a betegség miatt hiányzó Kövér-Kis Réka nélkül is óriásit küzdöttünk. Janka válogatott szintű védéseket mutatott be, éppen emiatt bosszantó, hogy ezeket nem tudtuk jobban kihasználni. Hajtottunk, de a végére elfáradtunk. Kulcsszituációkban hibáztunk, hagytunk ki ötméterest és emberelőnyt is, a végén pedig Gyöngyössy Anikó klasszisa megmutatkozott – értékelt Matajsz Márk, a Szentes edzője.

Zue.hu Szegedi VE–UVSE 6–18 (1–7, 2–3, 1–5, 2–3)

MOL női vízilabda OB I., 13. forduló. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda. Vezette: ifj. Kádár, Pásztor.

Szeged: Gyöngyösi – Baksa B. 1, Pap 1, Tátrai, Pádár B., Botka 1. Csere: Tóth F. (kapus), Szabó K., Bocskay 1, Torma, Gálicz, Miklós D., Hasznos, Bereczki 2. Vezetőedző: Szabó Tamás.

UVSE: Golopencza Sz. – Aubéli 2, Mácsai E. 2, Baksa V. 2, Faragó 4, Peresztegi Nagy 1, Hajdú 3. Csere: Kárpáti (kapus), Golopencza N. 1, Kóka 1, Varró 1, Kenéz 1, Tiba, Irmes. Vezetőedző: Benczur Márton.

Gól – emberelőnyből: 5/2, ill. 8/5.

Ötméteresből: -, ill. 3/3.

Kiállítva cserével: Szabó K.

Kipontozódott: Pap.

III. kerületi TVE–Valdor Szentes 10–8 (2–1, 1–1, 3–3, 4–3)

MOL női vízilabda OB I., 13. forduló. Budapest, III. kerületi TVE uszoda. Vezette: Sajben, Tordai.

III. ker. TVE: Grace – Brezovszki 1, Török 2, Ráski, Huszti D., Rajna 2, Gyöngyössy 3. Csere: Keresztes, Kiss P. 1, Fodor, Zöld, Hajdú 1, Kun. Vezetőedző: Lukács Dénes.

Szentes: Füsti Molnár – Varga V. 3, Horváth Zs., Tyukász 1, Hnatyszyn 2, Erdélyi, Boldizsár R. Csere: Dobos, Bicskei 1, Horváth L. 1, Korom, Matajsz J. Vezetőedző: Matajsz Márk.

Gól – emberelőnyből: 7/4, ill. 5/2.

Ötméteresből: 3/2, ill. 5/3.

Kipontozódott: Huszti D., ill. Tyukász.