Hétközi forduló a női OB I.-ben

Az eredeti versenykiírás szerint szerdára betervezett harmadik fordulóval folytatódik a női vízilabda-bajnokság. Friss élményekből táplálkozhat a Zue.hu Szegedi VE és a Valdor Szentes is, mivel az előző, tizenkettedik körben is a Tatabánya, illetve az UVSE volt az ellenfél. Tatabányán 8–4-es vereséget szenvedett a Szeged szombaton, így van miért visszavágni szerdán 20 órától a Tiszavirág Sportuszodában. Fejlődni leginkább támadásban kell Szabó Tamás vezetőedző tanítványainak. Az újpestiek 26–7-re nyertek múlt kedden Szentesen, azóta már túl vannak egy Bajnokok Ligája-találkozón is, a spanyol Mediterrani otthonában 18–12-re győztek szombaton este. Szerdán 18.45-től pedig már a Kurca-partiakat látják vendégül bajnokin a Hajós Alfréd Sportuszodában.