Ryan Woolridge sérülése még nem jött rendbe, így irányítója nélkül vágott neki a pécsi bajnokinak az SZTE-Szedeák.

Bognár Kristóf szerete a meccs első kosarát, erre Manjgafic öt pontja jött a túloldalon. Három gyors támadást tudott vezetni a Szedeák, a három könnyű ziccer után pedig 13–12-re jött fel, amikor időt kért a Pécs. Innen viszont már nem érkezett szegedi pont az első negyed végéig, rengeteg eladott labdával játszott a Tisza-parti gárda, amelyet a hazaiak ki is használtak, és a korábban a Szedeák bajnoki bronzot nyert csapattagja, Kerpel-Fronius Gáspár támadólepattanója szerzett kosarával 15 ponttal, 27–12-re vezettek tíz perc után.

A második negyed sem hozott nagy változást a játék képében, a Szedeáknak továbbra is gondja volt támadásban. Walker triplájával elérte a húsz pontot, majd Kovács Péter hármasánál már át is lépte azt a szegedik hátránya. Zsíros szerezte az első Szedeák-triplát, amivel egy kicsit zárkózott a népes szurkolói által biztatott Szedeák. A félidőhöz közelítve ugyan közelebb léptek ellenfelükhöz Balogh Szilárdék, ám Walker újabb távolijával maradt a 20 pontos különbség a nagyszünetre is, 52–32.

A harmadik negyedet is a Pécs kezdte jobban, a Szedeák játéka a pihenő után sem működött, a különbség pedig elérte a harminc pontot is. Ilyen különbségnél ugyan nem volt különösebben nagy jelentősége, de a játékvezetők sem mindig mértek egyenlő mércével. A harmadik negyed végére 36 pontos előnyben volt a Pécs, innen pedig nyilvánvalóan nem lehettek merész reményei a Szedeáknak.

Az első negyed végén gödörbe került Szedeák nem tudott kijönni onnan az egész meccs során, így roppant sima vereséget szenvedett Pécsett – abban lehet reménykedni, hogy ennél csak jobb jöhet a folytatásban.

NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák 110–74 (27–12, 25–20, 32–16, 23–26)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 22. forduló. Pécs, NKA Aréna, 500 néző. Vezette: Cziffra, Nagy V., Rácz Zs.

NKA Universitas Pécs: Kovács P. 7/3, Herger, Nikolics 15/6, Manjgafic 18/6, Durmo 9/3. Csere: Meleg 19/9, Kerpel-Fronius G. 6/3, Lados 5/3, Henry 3, Walker 22/9, Scherer 6/3, Rátgéber. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

SZTE-Szedeák: Balogh 2, Locke 27/3, Bailey 7, Bognár 10, Lake 9. Csere: Mucza 5, Cohill 2, Zsíros 8/6, Mayer 4, Laluska. Vezetőedző: Simándi Árpád.