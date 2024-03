Magabiztos, kilencpontos előnnyel vezeti a labdarúgó NB II. tabelláját a Nyíregyháza. A szabolcsi gárda nem csupán a feljutás, hanem a bajnoki cím elsőszámú várományosa is – mögötte azonban óriási a tülekedés a még szintén NB I.-es szereplést érő második hely eléréséért.

Ebben a harcban pedig borzasztóan sokat érhetnek az ilyen extra pontok is, mint amit a listavezető legyőzése jelentene a Szeged-Csanád Grosics Akadémia számára. A vasárnapi meccs után már csak kilenc forduló lesz hátra, a Győrnek és a Vasasnak 45-45, míg a Tisza-partiaknak 44 pontjuk van – ebből is látható, egy balmazújvárosi bravúrral (a nyíregyházi stadion építése miatt Balmazújvárosban játssza a szabolcsi csapat a hazai meccseit) fel lehet kapaszkodni a második helyre is.

– Szükségtelen ecsetelni, milyen jó erőt képvisel a Nyíregyháza, a megszerzett pontjai beszélnek helyette. Egyértelműen a liga legerősebb csapata ellen játszunk vasárnap, izgatottan várjuk a kihívást. Töretlenül hiszek a játékosaimban. Teljes odaadással, maximális önbizalommal és sikeréhesen kell pályára lépnünk. Az apró részleteken dőlhet el a találkozó, ezért kiemelten fontos, hogy egészen a hármas sípszóig megőrizzük a koncentrációnkat – mondta a mérkőzést megelőzően Alekszandar Sztevanovics, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

A Nyíregyháza ebben a szezonban pályaválasztóként még veretlen, csak a Honvéd és a Soroksár tudott ponttal távozni az idegenbeli meccsből – ugyanakkor az utóbbi két fordulóban nem tudott nyerni a Tímár Krisztián által irányított gárda, amely legutóbb kétgólos vezetésről kapott ki a Budafok vendégeként. Kérdéses, hogy ez mit vált majd ki a nyíregyháziakból, mennyire marad ott a fejekben az a mérkőzés – és persze a Szeged-Csanád GA játékosait mennyire dobja majd fel ez a szituáció, hogy egy győzelemmel bizony nagy lépést tehetnének előre. Főleg annak tükrében, hogy a második Győr a Haladás, a harmadik Vasas pedig a Gyirmót vendégeként lép pályára ezen a vasárnapon, azaz mindkét rivális esetében bőven benne van a pakliban a pontvesztés.

A vasárnap 14 órakor kezdődő mérkőzést a szegedi klub YouTube-csatornáján élőben közvetíti.