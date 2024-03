A hazai hármas egyértelmű esélyesként kezdte meg a napot, azok után, hogy a tavalyi világbajnokságon második lett a kínaiak mögött, csütörtökön pedig a hagyományos – az egyéni alapversenyen elért eredmények alapján számított – csapatversenyben diadalmaskodott a győri 10 méteres kontinensviadalon.

A nem hagyományos csapatverseny a pisztolyosoknál éppen úgy zajlott, mint korábban a férfi puskásoknál, azaz négy szakaszból állt, kezdve a rangsoroló résszel. Ebben összesen kilenc trió lépett lőállásba és minden pisztolyosnak 20 lövést kellett leadnia.

A magyaroknál mindenki jól lőtt, Major Veronika pedig kiemelkedően (196 kör), így 577 körrel végeztek és óriási, nyolckörös előnnyel zártak az élen. A negyeddöntőben a legjobb nyolc csapat volt érdekelt és Majorék kicsit visszafogottabban lőttek, mint korábban, de az 567 kör is elég volt számukra a kényelmes elődöntőbe jutáshoz.

A négy között már az volt a tét, hogy az újabb 20-20 lövés után melyik együttesek csaphatnak össze az arany- és melyek a bronzéremért. A negyeddöntőben ukrán, magyar volt az első kettő sorrendje és ez az elődöntőben sem változott. Fábiánék, illetve az olimpiai és többszörös világ- és Európa-bajnok Olena Koszteviccsel felálló ukránok egyaránt 572 kört lőttek és ezzel készülhettek az aranycsatára.

Az éremmeccs már pontokért ment, minden sorozat után a jobbik trió két pontot kapott, döntetlen esetén pedig egy-egy pont járt a feleknek.

A döntő rémálomszerűen kezdődött Jákóéknak, akik nem lőttek rosszul, mégis sorra veszítették el a sorozatokat és az ukrán csapat 10:0-ra ellépett. Szinte kilátástalannak tűnt ekkor a hazaiak helyzete, a folytatásban azonban mindhárman javítottak, és többnyire tízeseket lőttek, így lépésről lépésre dolgozták le hátrányukat, majd 10:10-nél egyenlítettek. A magyar nézők komoly hangulatot varázsoltak a döntős pályára, az izgalmak pedig tovább fokozódtak amikor a 11. sorozatban döntetlenre végeztek a felek.

A 11:11-es részeredmény után újabb fordulat következett, Kosztevicsék feljavultak és 15:11-re elhúztak, ezzel pedig egyetlen pontra kerültek a diadaltól. Majorék azonban nem adták fel, remek lövésekkel megnyerték a következő két sorozatot, majd a mindent eldöntő körben is erősebbet lőttek az ukránoknál, amivel második aranyérmüket is megnyerték a győri Európa-bajnokságon.

Az egyéni versenyben ötödik Jákó Miriam úgy érezte, Győrik Csaba edző időkérése lendítette át őket a holtponton.

– Nagyon sokat segített az, hogy Győrik Csaba edző 0:6 után időt kért az aranymérkőzésen, bejött hozzánk és pár biztató szóval igyekezett hitet adni nekünk. Nem volt egyszerű 0:10 után fordítani, de mindhárman stabilak voltunk mentálisan – jegyezte meg a 20 éves zsombói pisztolyos. – Ez a jövőre nézve is nagyon biztató, hogy képesek vagyunk szinte lehetetlennek tűnő helyzetből is nyerni. A végére egy izgalmas show-t csináltunk magunknak és a közönségnek is.

Ez volt a magyar felnőtt csapat ötödik érme az Európa-bajnokságon. Korábban harmadik lett a Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István összeállítású puskás csapat, előtte Péni egyéniben, a Bajos Gitta, Dénes Eszter, Mészáros Eszter puskás trió pedig a hagyományos csapatversenyben lett második, még korábban pedig a női pisztolyosok Jákóval a soraikban nyertek a hagyományos csapatversenyben.