A meccs előtt már tudni lehetett, hogy a korábbi kezdési időpontok miatt győzött a Vasas Siófokon (1–0), illetve a Kozármisleny otthon a Budafok ellen (2–0), így sikerkényszerben volt a szegedi alakulat Csákváron.

A hazaiak keményen, szívósan védekeztek, a vendégeknek sok helyzetük nem is volt az első félidőben, viszont mindkét kapusnak, Zelizi Patriknak és Molnár-Farkas Tamásnak is a helyén kellett lennie néhány lövésnél.

A szünet után aktívabb lett a szegedi alakulat, de a meccs 75. percében megint Molnár-Farkas mutatott be egy fontos védést.

És aztán eljött a hajrá, annak is a 89. perce, amikor Márkvárt Dávid felszabadítása után a védővel sikeresen megvívott párharc révén Palincsár Martin a 16-oson belül nagyjából 12 méterről a kapuba lőtt. Fontos gól volt, amely rendkívül fontos sikert hozott, hiszen a Győr is nyert Tiszakécskén ugyancsak 1–0-ra.

Azért mennyivel jobban néz ki az a statisztika, amelyet három meccse produkál a Szeged (2 győzelem, 1 döntetlen, 3–0-s gólkülönbség, 7 pont), mint amit a tavaszi három fordulóban hozott össze (0 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, a gólkülönbség 0–2, 2 pont). Persze, ebben van átfedés is, hiszen a Gyirmót elleni 0–0-t mindkét mérlegen számításba vettük.

– Tudtuk, hogy veszélyes ellenfél a Csákvár. Hiába van nehéz helyzetben, maximális odafigyelésre volt szükségünk ellene. Kis lépésekkel haladunk céljaink felé, nagy győzelmet arattunk – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics, a szegediek vezetőedzője.

A hazaiak szakvezetője, Tóth Balázs a szerencsét kérte számon a meccs után, miközben dicsérte a sajátjait, és elismerte, hogy mint feljutásra esélyes csapat, a Szeged az egyetlen védelmi megingást kihasználva vitte el a három pontot.

A csapat és a szakmai stáb most örülhet és regenerálódhat, de az biztos, hogy a vasárnapi Kozármisleny elleni rangadón a Csákváron az ötödik sárgáját begyűjtő Márkvártra nem számíthatnak majd Sztevanovicsék eltiltás miatt. Az is biztos, hogy a siker révén még mindig csak négy pontra van a feljutást jelentő második hely, azaz ebből a szempontból is rendkívül fontos lesz a következő bajnoki a Szent Gellért Fórumban.