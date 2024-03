Előbb Dél-Afrika, majd a spanyolországi Sevilla.

Az olimpiára készülő magyar kajakos válogatott egy része ebben az évben szinte csak edzőtáborozott, ám jó hír, hogy lassan véget ér ez az időszak is. Ebben a csapatban ott van az MVM Szegedből két sportoló, Nádas Bence és Kuli István, valamint Csizmadia Kolos ésaz olimpiai bajnok Tótka Sándor is.

– Mondhatjuk, hogy jól vagyok, hiszen nagyon jól telnek a napok az edzőtáborban, szóval mindig van valami, amit hozzátehetünk az eddigi teljesítményhez, és a tavalyi szezonhoz képest mind négyesben, mind párosban nagyon sokat tudtunk előrelépni. Mindenki egyéni teljesítménye is jobb, mint 2023-ban, így ha ezeket összetesszük, akkor bízom abban, hogy mindez a pályán is megmutatkozik majd mindkét versenyszámban. Izgalommal telve utazok majd haza a hétvégén. A tábor első felében, másfél hétig inkább párosoztunk, akkor nem is volt annyira kellemes az időjárás, majd utána a négyes edzések már könnyebben mentek, összeállt a csapat. Nagyon várom a versenyeket, hogy megmutathassunk magunkból mindent. Most már inkább finomhangolás következik, hiszen a tavaly felépített négyest tovább tudtuk hozni minden területen, és most például a sebességtartás, a rajt utáni átállás az, amit leginkább csinálunk – nyilatkozta az MVM Szegedi VE kajakosa, Nádas Bence a magyar szövetség helyszíni videójában.

Nádas elmondta még, hogy Sevillában csapatépítő programként részt szoktak venni az egyik hotelben egy összejövetelen, amelyen a heteket beszélik át. Ezen kívül szeretnek egy kávézót, egy éttermet, és közben töltődni próbálnak, meditálnak.

Nádas a saját teljesítményéről is pozitívan beszélt.

– Úgy érzem, sokat léptem előre mind tempóban, mind technikailag, amely bizakodásra ad okot, így kifejezetten nyugodt vagyok, de keresem a fejlődési lehetőségeket is. Nincs tervben az egyes versenyzés, inkább azt szeretném, ha a párosban és a négyesben is benne lenne a szívünk és a lelkünk is, majd együtt örüljünk – jegyezte meg Nádas.

– Hogy mi a legnehezebb egy hosszú edzőtáborban? Hogy hosszú – mondta nevetve a másik szegedi, Kuli István. – Immár két hónapja távol vagyunk az otthontól, nekem ez a legnehezebb, de akár másnak is. Tudjuk, hogy ez kell a sikerhez. Nagyon gyors a hajó, és kívülről is látható, hogy mennyire koncentrálunk. Talán most egy lazább hét jön, ám egy hónap múlva válogató, majd utána világkupa, így minden nap számít – tette hozzá még Kuli.