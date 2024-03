A mérkőzés viszont nem a szegedi vágyak szerint indult. Jól kezdett a Csurgó, a beálló Szeitl Erikkel nem bírtak a hazai védők, Imsgard védései elmaradtak, támadásban pedig több hiba is akadt. Luka Stepancic viszont lendületesen, átlövésgólokkal jelentkezett, de a 11. percben már így is 9–6-ra a Csurgó vezetett. Negyedóra játékot követően viszont teljesen megváltozott a játék képe. Bombac vezérletével nagyobb sebességre kapcsolt a Szeged, potyogtak a gólok. Bánhidi, Sostaric, Martins és Gaber távollétében is hétgólos előnyt épített fel pillanatok alatt háromgólos hátrányból a Pick.