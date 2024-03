– Kívülről elég mozgalmas Eb volt, belülről is?

– Ó, igen, határozottan. Egyik nap sem unatkoztunk.

– Melyik volt a nehezebb: a mentális vagy a fizikális fáradtságot leküzdeni?

– Inkább az előbbi terület viselt meg jobban. Az egyetemi tanulmányok miatt az előző fél évben nem tudtam teljes mértékben odafigyelni a fizikális felkészülésre, amióta viszont túl vagyok a vizsgaidőszakon, azóta a sportlövészet mellett eljárok mozogni, így futni, falat mászni, azaz fizikálisan rendben vagyok. A légpisztoly 10 méteres hagyományos egyéni csapatversenyének alapversenyében "kilőttem" magamat, így mentális fáradtsággal érkeztem meg a döntőre.

– Az ötödik hely itt nem ért kvótát, mennyire volt messze az érem és a párizsi indulás lehetősége?

– A kvóta elérhető közelségben volt, hiszen a finálé nem hozott nagy eredményeket vagy netán világcsúcsot, ám az egész mezőny elfáradt az alapversenyben, és talán sokan izgultunk is. Sajnos én sem tudtam kiemelkedően lőni, az utolsó tíz lövésnél pedig bevillant, hogy valóban elfáradtam. Kellett egy kis pihenő, egy kis lelki támogatás, plusz.

– A két csapatarany mennyire kárpótolta?

– A sima esemény, amely csak arról szólt, hogy összeadják az eredményeket, várható aranyat hozott, bár azt nem tudtam, hogy az Eb-n két számban indulok. A világbajnokságon elért második hely után várható volt egy érem a hagyományos versenyben is, és benne volt az arany. A társak nagyon jó ritmust adtak, tempósan lőttünk, így pedig meglett az elsőség a légpisztoly 10 méteres számában. Az alapverseny egyéni számában nem feltétlen gondolsz a társakra, ám az már romantikusabb, amikor egymás mellett állva küzdötök a másikért, ez más csapatszellemet ad és más érzés is nyerni. A másik szakágban örülök az aranynak, de ott kevesebbet kellett küzdeni az aranyéremért, bár 10:0-s hátrányból nyertük meg a döntőt.

– Mi várható Rióban április 11. és 20. között?

– Két számban lehet majd kvótát szereznem: a légpisztoly mellett bejön a sportpisztoly is, és mivel csak olyanok indulhatnak, akiknek még nincs olimpiai indulásuk, így ez a terep sem lesz egyszerű. Ám ettől függetlenül is ott az esély a kvótára, a gyakorlás is fontos, mert amíg tavaly a világbajnokságon nem éreztem magam komfortosan, addig az Eb-n már túlléptem a "még kicsi vagyok" gondolaton. Érek annyit és meg tudom csinálni, amit a többiek, ez szeretném továbbvinni a következő versenyekre is. Várom már a 25 méteres számokat, amelyeknek a gyors része, például a döntő nagy kedvencem, ahol nem köröket, hanem pontokat kapunk, azaz vagy talált vagy nem talált a lövés. Ez nekem komfortosabb érzést ad.