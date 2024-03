– Két meccset játszhatott a vb-n, hogyan értékelte ezeket?

– Nagyon jól megrendezett világbajnokság volt mint az első olimpiai kvalifikációs torna. 137 ország nevezett, a saját súlyom, a 71 kilogramm volt a legnépesebb, itt hetvenen indultunk. A szerencsétlen sorsolás révén már a 64 közé jutásért is bokszolnom kellett: ezt a meccset az első menetben gyors kiütéssel fejeztem be az észt sráccal szemben. Tudtuk, mire számíthatunk, ennek megfelelően készültünk fel, és ezért is sikerült ilyen hamar elintéznem a mérkőzés sorsát. A második meccsen egy csecsen-német sráccal bokszoltam, akitől pontozásos vereséget szenvedtem. Volt olyan menet, amelyet én máshogy éreztem, mint ahogy a bírók látták, ám ez egy ilyen sport. Nyerünk vagy tanulunk. Én ennek szellemében igyekszem a tanulságokat levonni ebből a szereplésből is. Még maradt öt kvóta a súlyomban, amelyet kiosztanak, ám Bangkokban is népes mezőny lesz, és minimum három, négy mérkőzést kell majd bokszolnom a párizsi helyért.

– Mennyire volt ez a szereplés csalódásnak nevezhető?

– Természetesen jó lett volna még tovább menetelni, és a vesztes meccs utáni másfél, két óra nehéz volt.

Nem igazán tudtam tisztán gondolkodni, kavarogtak benne az érzelmek, tele voltam dühvel, csalódottsággal. Nagyon feszülten éltem meg a helyzetet.

Ám miután átmentem ezen az időszakon, és beszéltem az edzőimmel, abban maradtunk, nincs más, mint készülni a következő feladatra. Csak az én ágamon három világbajnok volt Olaszországban, öt vb-dobogós velem együtt, és ebből a 70 emberből csak négyen szerezhettek kvótát. Így nagyon sokan ott lesznek Bangkokban is, azt sem lesz tehát egyszerűbb.

– Van idő a változtatásra, új elemek betanulására, vagy inkább amit tud, azt kell erősíteni?

– Az utóbbi. Azokat a dolgokat kell az előretérbe helyezni, amelyeket már meg tudok csinálni. Amikor ilyen közel vannak egymáshoz a versenyek, már semmi újat nem szabad beilleszteni a programba, csak a saját bokszstílusomat kell erősíteni. Már az első felnőtt mérkőzésemen, az országos bajnokságon rájöttem, hogy ez nem az ifjúsági mezőny. Sokkal rutinosabb versenyzők vannak az ellenfelek között, ezt kell kompenzálnom a fiatalsággal, az állhatatossággal, a lendülettel. Vannak olyan taktikai lépések, amelyeket kell még fejleszteni, gyakorolni, hiszen sosem tökéletes minden, akad bőven még tanulni való.

– Azzal, hogy a vb így alakult, a feladat nem lett kevesebb.

– Így van, Belgrádban lesz az Európa-bajnokság április közepétől, arra kezdtünk el a héten edzőtáborozni főleg kesztyűzéssel Tatán. Aztán alig pihenünk, és máris megyünk tovább a bangkoki torna felé. Május közepén lesz az esemény, de már előtte tíz nappal kimegyünk akklimatizálódni a hat órás időeltolódáshoz, az étkezéshez, az időjáráshoz. Teljes erőbedobással készülök rá, már nagyon várom.

– Mindezek előtt Szegeden is láthatjuk bokszolni. Az április 7-én tartandó rendezvény mennyire illeszkedik a felkészülésbe?

– Egyáltalán nem lesz könnyednek nevezhető este, hiszen az Eb-re és a kvalifikációra ez is egy felkészülési állomás. Örülök, hogy Szegeden a családom és a barátok előtt végre tétmeccsen öklözhetek. Régen volt rá példa... Antal Lászlóval az ifjúsági bajnokság döntőjében bokszoltam, ezért sem nevezném egyszerű meccsnek. Építő jellegű és szórakoztató mérkőzés lesz.

– Ez utóbbibért lesz a Hungi Vigadóban?

– Igen.