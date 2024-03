Már az első percben betalált a Hódmezővásárhelyi FC II. a Makó elleni mérkőzésen a vármegyei I. osztály 21. fordulójának nyitómeccsén. Orovecz Balázs mintegy 25 méteres lövéssel mattolta a vendégek kapusát, majd negyed óra elteltével már kétgólos volt a hazaiak előnye. Sőt, harminc perc után már eldőlni látszott a meccs egy újabb végigvitt kontra után – a Makó azonban nem adta fel, de egyenlítenie már nem sikerült. A Maros-partiak két találatát is les miatt érvénytelenítette a játékvezető, valamint két alkalommal büntetőt is számon kértek a vendégek, de maradt a 3–2, ezzel a HFC II. egymás után a harmadik meccsét is megnyerte, a Makó számára pedig az alapszakasz utolsó fordulójának eredményeitől függetlenül eldőlt, hogy hatodikként kezdi a felsőházi rájátszást.

Vármegyei I. osztály, 21. forduló

Hódmezővásárhelyi FC II.–Makó FC 3–2 (3-0)

Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Csöngető, Szeles).

HFC II.: Jandó – Vass, Vastag, Orovecz (Karácsonyi, 78.), Pálinkás (Arany, 88.), Bencze, Buzás, Rabecz B., Török (Czékus, a szünetben), Mahler (Borbás, a szünetben), Kis D. (Kónya, 73.). Edző: Vinnai István.

Makó: Kurunczi – Molnár D., Vas, Kardos (Pepó, 80.), Frank, Beke (Czebe, a szünetben), László (Horváth G., 87.), Rakity, Dancsó, Pataki (Megyesi, a szünetben), Bohák D. Edző: Botlik Róbert.

Gólszerzők: Orovecz (1.), Mahler (15.), Pálinkás (32.), ill. Megyesi (68.), Frank (81.).

Jók: mindenki, ill. Bohák D., Dancsó, Frank.

Vinnai István: – Jó iramú mérkőzésen az első félidei játékunk alapján úgy gondolom, megérdemeltük a győzelmet. A szünet után nehézzé tettük magunknak a meccset

Botlik Róbert: – Egy jó iramú mérkőzésen szenvedtünk vereséget. Kár, hogy a két csapathoz az a tényező nem tudott felnőni, amely hozzátartozik a játékhoz.

A forduló további programja:

Szombat, 15 óra: Szentesi Kinizsi–SZVSE-G-Falc Kft., Kiskundorozsma–DB Futball Bordány SK, Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Balástya, FK 1899 Szeged-SZEOL–Tiszasziget. Vasárnap, 15 óra: Ásotthalom–M-Perfect Home-Algyő.