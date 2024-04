Nyolc mérkőzés óta veretlen, az utóbbi öt találkozón csak nyert a labdarúgó NB III.-ban a Hódmezővásárhelyi FC. Antal Krisztián együttese mind az öt sikerét egyetlen gól különbséggel aratta (négyszer 2–1, egyszer 1–0), azaz lelkileg és fizikálisan is rendben van az alakulat. Ebben a szellemben fogadja vasárnap 17 órától a városi stadionban a HFC a Füzesgyarmatot.

– Az előző szezonban több gólt szereztünk, de most is sikerül azért két-két találatokat elérni a sikerhez. A harmadik hely a kimondott célunk, ehhez a Füzesgyarmat ellen kötelező a siker. Nem tapasztalom azt, hogy bunkerfutballt játszanának az ellenfelek a pontszerzés érdekében, sokkal inkább felvállalják a támadófutballt azok a csapatok is, amelyek a tabella hátsó régiójában találhatók – nyilatkozta Antal Krisztián, a HFC vezetőedzője.

Még mindig van remény. Hat forduló van hátra a labdarúgó NB III. Délkeleti csoportjának küzdelmeiből, és ugyan a Szeged-Csanád GA II. kieső helyen, a 15. pozícióban áll jelenleg 18 ponttal, ám a biztos bent maradást jelentő 12. hely csak öt pontra van Bilics Igor tanítványaitól. Ha a sorsolást nézzük, már nem ennyire jó a kép, hiszen a következő hat ellenfél sorrendben a Dabas, a BKV Előre, az ESMTK, a Békéscsaba, a Szolnok és a Körösladány lesz – mindegyik együttes a tabella első felében található.

Rögtön vasárnap 11 órától az említett hatosból a leghátrébb található, a tabellán kilencedik Dabas érkezik a Szent Gellért Fórumba. Az biztos, hogy nagyon kellene a győzelem, mert a 14–16. helyezettek automatikusan kiesnek, míg a négy NB III.-as csoport két legrosszabb 13. helyezettje is búcsúzik, és bizony a Délkeleti csoportban ezen a helyen szereplő Kecskemét II. a 21 pontjával még idetartozik.