Ahogy arról beszámoltunk, megszerezte első győzelmét az alsóházi rájátszás során az SZTE-Szedeák. Noah Locke 44 ponttal szórta meg a Kecskemétet, de nem csupán az amerikai légiós extrája kellett a győzelemhez, amelyhez többen is komolyan hozzájárultak: Ryan Woolridge 20 ponttal és 13 lepattanóval, valamint hat gólpasszal zárta az estét, de Mucza Tamás (11 pont, 4 gólpassz) is fontos pillanatokban lépett elő. Az első negyedben 13 pontos hátrányban volt a Szedeák 7–20-nál, innen azonban mg ebben a játékrészben fordított, és innentől végig kontrollálta a mérkőzést.

– Gratulálok a srácoknak! Rosszul kezdtük a meccset, meg kell találnunk ennek az okát, hiszen ez sorozatosan így van. Még ha száz pont körül is kaptunk, az első negyed közepén a védekezésünk összeállt, annak köszönhetően meg tudtuk fordítani a meccset, ahogy Eric is mondta, a második félidőben már kontrolláltuk az eredményt. A Kecskemét ellen mindig nehéz játszani, soha nem adják fel, negyven percen keresztül a saját rendszerük szerint játszanak, de mindig volt valaki, aki előre tudott lépni, ezáltal sikerült ezt a nagyon fontos meccset megnyernünk. Újfent meg kell köszönnöm a szegedi közönség biztatását, nagyon jó hangulat volt! Remélem, a következő, szerdai hazai meccsre is kilátogatnak, és mellettünk lesznek! – összegzett Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.