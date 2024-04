Az alapszakasz utolsó fordulójában a play-offért küzdő Atomerőmű SE U23-as csapatát fogadta a már biztosan rájátszás-résztvevő Vásárhelyi Kosársuli.

Hat vásárhelyi ponttal kezdődött a meccs, Kékesi triplája után viszont már a vendégek vezettek, 10–11. A hullámzó első negyed végén ötpontos paksi előnyt mutatott az eredményjelző, majd Géringer trojkájával már nyolccal vezettek a paksiak a 11. percben, 18–26. Egy 9–0-ás futással fordított a Kosársuli, amely a félidő végén kiválóan triplázott, Pinnyey távolija után pedig nyolcpontos előnyből, 49–41-ről várhatta a második félidőt.

Két újabb vásárhelyi tripla nyitotta a harmadik negyedet, aminek köszönetően már kétszámjegyűvé vált a hazaiak előnye 55–44-nél, és tízpontos Kosársuli-vezetésről jöhetett az utolsó játékrész.

Borbáth triplája után úgy tűnt, meglehet a meccs 86–79-nél, de az utolsó másfél percben csak Rosics tudott kosarat szerezni vásárhelyi oldalról, míg Géringer hármasa után Arnold közelijével kiegyenlítettek a paksiak, 88–88, jöhetett a hosszabbítás.

7–0-ával kezdte a ráadást a Kosársuli, hogy aztán erre két triplával feleljen az ASE. A végjáték már a büntetőzésről szólt, ekkor nem remegtek meg a vásárhelyi kezek, és végül 101–97-re nyert a Kosársuli, ezzel zsinórban a tizenkettedik meccsét nyerte meg a csapat a bajnokságban.

Mindez azt jelenti hogy az NB I./B Zöld csoportjának alapszakaszát a negyedik helyen zárta a Vásárhelyi Kosársuli, és a rájátszás során pályaelőnyből játszhat majd az első körben a Veszprém ellen.

Sasa Vejinovic, a Vásárhelyi Kosársuli edzője: – Tudtuk, hogy a Paks a bajnokság legkellemetlenebb csapata, ha teljes kerettel érkezik, ez most bebizonyosodott itt a Hódtóiban is. Gratulálok a csapatomnak, szívvel-lélekkel, 45 percig tudtunk küzdeni! Hatalmas köszönet jár a 700 kilátogató embernek, hiszen most is kiszurkolták a győzelmet!

Pintér Tamás, az ASE U23 edzője: – Gratulálok a Vásárhelynek! Nagyon jó mérkőzést játszottunk. A fiataljainkkal azt céloztuk meg a szezon elején, hogy tapasztalatot tudjanak szerezni az NB I/B-ben, és úgy gondoljuk a vezetőséggel, edzőkollégákkal együtt, hogy nagyon jó eredményt értünk el, azon felül is teljesítettünk, ahol szerettünk volna. Megyünk tovább, dolgozunk!

Vásárhelyi Kosársuli–Atomerőmű SE U23 101–97 (18-23, 31-18, 26-24, 13-23, 13-9) – hosszabbítás után

Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 26. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Jankovics, Hervay, Gombos.

Vásárhelyi Kosársuli: Borbáth 11/6, BÁLINT 17/3, BALOGH L. 12/6, ROSICS 31/12, Orgona 14/6. Csere: Kelemen 5/3, Pinnyey 8/6, Bősz 3/3, Knyur. Edzőpáros: Utasi Gábor, Sasa Vejinovic.

Atomerőmű SE U23: Heimann 7/6, Pajor D. 5/3, Kékesi 16/9, GÉRINGER 25/12, ARNOLD 14. Csere: Sövegjártó 3, Pajor K. 9/3, Imre 11/3, Inalegwu 5/3, Sáfrán. Edző: Pintér Tamás.